CS Constantine - USM Alger a-t-il été truqué ? La JS Kabylie n'en démord pas

La JS Kabylie maintient ses accusations de manipulation du résultat du match CS Constantine - USM Alger, décisif pour le titre national.

Des enregistrement compromettants bientôt devant la justice

La JS kabylie, privée d'un possible sacre à cette occasion le mois dernier, en est persuadée. Pour les dirigeants des Canaris,, décisive pour l'octroi du titre, est hautement douteuse. Convoqué jeudi devant la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), le président de la JSK, Chérif Mellal, a réitéré ses accusations. "Le résultat du match est douteux. Je l'ai toujours dit et je l'ai répété aujourd'hui", a déclaré le dirigeant à la presse à sa sortie d'audience, à Alger. "Je suis venu pour défendre mon club et mes précédentes déclarations que j'ai maintenues. Je ne suis pas du genre à faire marche arrière. Tout est clair.qu'on a déposés devant la commission de discipline", a-t-il ajouté.Les juges auront la primeur desdits enregistrements. Ainsi pourrait se terminer d'une, disputé le 26 mai dans le cadre de la 30eme et dernière journée de Ligue 1. Le président kabyle avait alors accusé le, de vouloir exiger la somme de 2,5 milliards de centimes pour battre l'USMA et offrir le titre à la JSK. La JSK comptait sur une défaite ou un match nul de l'USMA à Constantine pour remporter le titre, revenu finalement aux usmistes. Le dirigeant constantinois avait beau nier catégoriquement, Mellal diffusait quelques jours plus tard l'enregistrement d'un échange téléphonique avec Arama. Ce dernier, tout en incitant son interlocuteur à verser aux joueurs constantinois une prime exceptionnelle pour les motiver à battre les Rouge et Noir. L'USMA avait ensuite menacé le dirigeant du CSC d'un procès. Affaire(s) à suivre.