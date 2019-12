Crystal Palace : Wilfried Zaha meilleur que Lionel Messi !

Dans une interview accordée au site du PSG, Thomas Tuchel a fait le bilan de la première partie de saison du PSG. Il y a notamment évoqué les défaites parisiennes.



Thomas Tuchel : « Il faudrait plus de possibilités de changements dans les matches. On peut rester à trois changements, mais avec la possibilité de changer deux joueurs à chaque fois, ce qui ferait au maximum six remplacements. » pic.twitter.com/5GQkfkotPO

— Actu Foot (@ActuFoot_) December 20, 2019

Sur la première moitié de campagne,Ce qui reste en travers de la gorge de Thomas Tuchel comme il l'a confié au site officiel du PSG :«Je ne suis pas très doué pour accepter que cela puisse arriver, même si je sais que gagner tous les matches est très difficile. Mais c’est quand même le défi ici, et nous nous préparons sans cesse pour ne pas perdre.et ce n’était pas notre meilleur match. Cela peut arriver. La défaite face à Reims a fait plus mal car elle a mis fin à notre invincibilité à domicile, et celle à Dijon aussi, parce que nous avions une grande équipe sur le terrain, que nous menions 1-0, et que nous les avons laissé marquer sur deux actions similaires. Ces deux défaites ont fait plus de mal que celle face à Rennes.»