Cristiano Ronaldo vs Lionel Messi: Marcel Desailly donne son avis

Marcel Desailly wades into the Messi Ronaldo debate https://t.co/8k7FioClzU

— #JournalismIsNotACrime (@ShaibuArshavin1) July 3, 2020

Les deux mastodontes dominent le monde du ballon rond depuis plus d'une décennie, raflant presque tous les titres possibles.Marcel Desailly s’est prononcé sur la rivalité entre ces deux génies dans un entretien avec Football made in Ghana, sans faire de choix précis"Regardez un peu leurs statistiques. Ils se ressemblent un peu. Je pense que c’est une question de considération si vous avez un ego fort, vous aimerez Ronaldo parce qu’il montre son corps et qu’il est ouvert. Et si vous êtes plus humble, Messi est probablement celui que vous aimez... La compétence sur le terrain est différente. Messi est magique et Ronaldo est clinique et fait la différence pour n’importe quelle équipe. Je ne dirai jamais lequel j’aime pour moi, les deux sont les meilleurs joueurs de cette génération. Vous ne pouvez pas déchirer cela pour moi selon votre propre décision. Les statistiques sont proches" a expliqué le Champion du Monde 1998.A lire aussi >> Messi ou Ronaldo ? Trent Alexander-Arnold répond