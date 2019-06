Cristiano Ronaldo toujours l’objet d’une plainte pour viol

Le défenseur sénégalais, arrivé mardi au lieu du stage, a parlé de la prochaine CAN au micro de Dakaractu. Selon le défenseur de Naples, malgré le statut de première nation africaine au classement FIFA, le Sénégal n’est pas le favori pour le tournoi qui aura lieu en Egypte. « Pour vous, on est les favoris mais moi non. Y’a beaucoup de nations qui sont de hauts-niveau. Pour moi, l’Egypte est favori par ce qu’elle joue chez elle »? a fait savoir le plus courtisé des défenseurs en Europe. Toujours selon Koulibaly, le Sénégal qui n’a jamais gagné de CAN, ne devrait pas accepter ou revendiquer cet statut de favori. « Plusieurs équipes sont plus favoris que nous, je peux citer l’Algérie, le Maroc et le Nigeria. Nous n’avons pas encore gagné la Coupe d’Afrique, donc on doit garder les pieds sur terre. Maintenant, on va essayer de faire une bonne CAN, aller le plus loin possible, mettre toutes les équipes en difficulté », a ajouté le meilleur joueur de la Serie A. « On est content d’être rentré au pays, revoir nos supporters, voir le peuple sénégalais avant de partir pour l’Egypte. Aujourd’hui, on est tous prêt et rechargé pour aller à la CAN », a-t-il conclu. A lire aussi >> Mercato : Kalidou Koulibaly préférerait signer au Paris Saint-Germain