Cristiano Ronaldo loin devant, Rabiot bien placé… Les plus gros salaires de Serie A

Dans un long entretien accordé à L’Equipe, Nabil Fekir a rappelé combien il était heureux de s’être engagé du côté du Betis cette saison. Mais l’international français garde dans un coin de sa tête son transfert avorté à Liverpool il y a un peu plus d’un an. Et ne veut plus entendre parler de son ancien agent, Jean-Pierre Bernès.

Fekir : « Vous voulez la vérité ? Je ne la connais pas ! »

Fekir : « Quand tu ne t’entoures pas des bonnes personnes... »

Nabil Fekir est un homme heureux. Si son visage a parfois été fermé avec l’Olympique Lyonnais la saison dernière,, où il a parfaitement entamé son aventure avec le Betis (deux buts, dont un contre le Barça, en trois matchs). Le gaucher a même été auteur d’une entrée convaincante avec les Bleus contre l’Albanie samedi (4-1), offrant une passe décisive à Jonathan Ikoné. Fekir l’affirme dans les colonnes de L’Equipe : « J'ai retrouvé l'épanouissement qui m'a, peut-être, un peu manqué l'an dernier ».Mais ce n’est pas pour autant que le joueur de 26 ans a oublié son passé récent.Un raté dont il ne fait pas une obsession mais dont il a très peu apprécié la forme, comme il l’a rappelé dans un long entretien accordé au quotidien : « Vous voulez la vérité ? Sachez que même moi, je ne la connais pas ! Je vous l'assure ! J'ai fait ma visite médicale et, derrière, ils ont décidé de ne pas me faire signer. À un moment, ils ont voulu me faire croire que c'était le genou, a-t-il assuré alors qu’un problème à ce niveau avait mystérieusement été évoqué par les Reds. Mais il fallait bien une excuse et les tests médicaux passés à Clairefontaine étaient très clairs... Le genou, il va très bien et je me sens très bien. Le genou, il n'a rien du tout ».Et l’intéressé d’ajouter : « Mais le pire, c'est qu'on puisse avancer que c'est à cause de ma famille que le transfert n'a pas eu lieu, c'est un mensonge... Mais il faut faire avec ». Agacé par un épisode qui a pu le griller « auprès d’autres clubs qui étaient potentiellement intéressés »,: « Ils (Liverpool) m'ont montré qu'ils me voulaient vraiment. Mais derrière, quand tu ne t'entoures pas des bonnes personnes, ça te cause du tort, a-t-il lâché. Quand, dans les négociations, tu n'es pas informé de tout ce qu'il se passe, ce n'est pas normal. Nous, on est une famille discrète. Et ce n'est jamais bon de vouloir diviser une famille ». Bernès évoque de son côté « l’irruption d’un pseudo-avocat étranger au dossier » qui aurait en partie fait capoter les négociations. Quoiqu’il en soit, Fekir est clair : « Je n'ai plus aucun contact avec lui et je n'en veux plus, ça ne sert à rien ». Aujourd’hui, le gaucher est heureux sur le terrain et c’est bien l’essentiel.