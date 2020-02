Cristiano Ronaldo (Juventus) se voyait pêcheur à 35 ans

Messi disposerait d’une clause pour quitter le Barca cet été en étant libre. L’Inter et la Juventus ont montré leur intérêt pour la pulga. [Gazzetta Dello Sport] pic.twitter.com/fdXdqBgOg0 — Inter Milan 🇫🇷 (@InterMilanFRA) February 6, 2020

La Juve va pour Messi !

Les médias européens affirment que la Juventus tentera de signer messi après la fin de son contrat. Les problèmes que vit le footballeur argentin avec le club culé peuvent signifier sa sortie. De cette façon, la juve réussirait à réunir CR7 et Messi pic.twitter.com/izPmZ3j1lp — 𝐁𝐨𝐮𝐫𝐝𝐨𝐧  𝐌𝐨𝐮𝐚𝐦𝐛𝐚 🇨🇬 (@bourdon_mouamba) February 6, 2020

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo could FINALLY play together with Juventus eyeing shock transfer for Barcelona legend https://t.co/HbmhIjHvix — Sun Sport (@SunSport) February 6, 2020

Et si l'histoire d'amour entre Lionel Messi et le Barça prend fin l'été prochain ? La Gazzetta dello Sport a nommé cinq clubs capables de recruter la Pulga, s'il décide de quitter son club de cœur. Et parmi les candidats figure la Juventus de Cristiano Ronaldo. La Vieille Dame serait un sérieux prétendant avec le Paris Saint-Germain, Manchester City, Manchester United et l'Inter Milan. Le média Italien indique que l'Argentin pourrait exiger un salaire compris entre 50 et 85 millions d'euros. Le Daily Mail a indiqué que Manchester City semble être le favori dans le cas où le vent de changement souffle en Catalogne. "La clause et l'argent ne sont le plus important. À l'heure actuelle, il n'y a pas de négociations de prolongation en cours, car ce côté de ma carrière est géré par mon père et pour l'instant, ce n'est pas une question dont nous avons discuté", avait indiqué Messi dans une interview accordée à Sport l'été dernier. Son contrat prend fin en juin 2021. A lire aussi >> FC Barcelone : L'Inter Milan et la Juventus Turin ont un oeil sur Messi