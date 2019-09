Cristiano Ronaldo : "Je serai au-dessus de Messi quand ..."

🎙Achraf Hakimi : « Si le Real Madrid me veut à nouveau, je serais le premier à dire OUI. Le coach me connaît très bien, mais actuellement je me concentre seulement sur Dortmund » pic.twitter.com/rwDOK4uVrD — SOCCER212 (@SCCR212) 17 septembre 2019

« Je suis tous les matches du Real Madrid, j’aime toujours suivre le football espagnol. Toutes les équipes ont des hauts et des bas, mais le Real, avec de tels joueurs, est programmé pour surmonter ça et je pense qu’il va vivre une excellente saison. J’en suis convaincu. (...) J’ai dit que si Madrid me rappelait, je serais le premier à dire oui. L’entraîneur me connaît très bien, mais maintenant je suis concentré sur Dortmund et mon intention est de jouer ici ... On verra ensuite », a-t-il confié à Marca.