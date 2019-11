Cristiano Ronaldo : "Je n'aime pas être remplacé" !

C'était à la 23e minute, que la Côte d'Ivoire a obtenu un penalty mais Max Gradel et Nicolas Pépé se sont bagarrés sur son exécution. C'est finalement le Toulousain qui a eu le dernier mot mais qui a vu le gardien du Niger, Daouda Kassali, repousser sa frappe. Serge Aurier a tenté de calmer les esprits, en évoquant cette affaire face à la presse : « Il ne faut pas chercher à faire des polémiques. Le groupe vit bien. C'est vrai qu'à un moment tout le monde à envie de marquer. Max (Gradel) a décidé de tirer et malheureusement il l'a raté. La prochaine fois ça sera autour d'un autre ou peut-être, lui-même qui marquera. Il n'y a pas de problème », a déclaré le capitaine des Eléphants. « C'est celui qui se sent le plus à même qui tire. Et je pense que c'est mieux comme ça. Parce qu'avec la hiérarchie, les gardiens adverses peuvent savoir comment tire le titulaire », s'est expliqué le latéral des Spurs. A lire aussi >> CAN 2021 - Eliminatoires (J1) : La Côte d'Ivoire ne convainc pas