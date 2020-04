« Cristiano Ronaldo est un athlète exceptionnel »

Copyright : Panoramic

La star portugaise, Cristiano Ronaldo, a été louée par son coéquipier à la Juventus, le milieu gallois Araon Ramsey.

A trente-cinq ans, Cristiano Ronaldo continue de susciter l’admiration et le respect de tous ceux qui le côtoient. C’est le cas notamment de son coéquipier à la Juventus de Turin, Aaron Ramsey. Ce dernier évolue avec le quintuple Ballon d’Or depuis à peine une saison et il reconnait que le Portugais fait partie des joueurs les plus professionnels et les investis qu’il a croisés durant sa carrière. "C'est un athlète exceptionnel. Il est le premier au gymnase, il passe d'abord par toute sa routine et ensuite il est sur les terrains", a révélé le Gallois lors d'un chat sur Instagram.

N’étant plus très jeune, Ronaldo a bien un moteur qui le pousse à se surpasser et repousser les limites. Pour l’ancien joueur d’Arsenal, le secret réside dans sa mentalité. L’ancien merengue se donne à fond dans tout ce qu’il entreprend. « C'est un gagnant, il veut gagner chaque match, chaque match à petite échelle, quel qu'il soit. Et on le voit toujours là pour pratiquer ses coups francs ou d’autres exercices. Vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire à quel point il est bon et incroyable. Il est l'un des meilleurs de l'histoire du jeu.»