Idrissa

Gana

Gueye a signé au Paris Saint-Germain, ce mardi, pour une durée de 4 ans. Le milieu international sénégalais quitte ainsi

Everton

après 3 saisons passés chez les toffees. Sur sa signature, il assure que rejoindre le PSG est une immense fierté.

Ce mardi, Idrissa

Gana

Gueye a signé au Paris Saint-Germain.

Le milieu de terrain a signé un contrat de quatre ans, jusqu’au 30 juin 2023

avec le club parisien.

Les dirigeants du club français auraient déboursé un peu plus de 30 millions d’euros pour s’attacher les services de l’international sénégalais.

Sur sa signature avec les champions de France en titre, Idrissa

Gana

Gueye exprime une grande fierté

«

j

e ressens une immense fierté à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain,

a souligné Idrissa Gueye après la signature de son contrat.

Après être resté concentré sur la CAN avec ma sélection, j’ai souhaité donner un nouvel élan à ma carrière en club en m’engageant avec le Paris Saint-Germain, qui propose l’un des projets sportifs les plus structurés et ambitieux d’Europe. Je remercie les dirigeants, l’entraîneur et son staff pour la confiance qu’ils me témoignent. Je ferai tout pour me montrer digne de cette confiance et pour m’intégrer rapidement au sein de ce groupe de joueurs très talentueux. Enfin, ce sera un grand plaisir de goûter à l’atmosphère exceptionnelle du Parc des Princes, qui m’avait impressionné lors de mon premier passage en France !

»

.