Cristiano Ronaldo ajoute un nouveau trophée à sa collection

La star de la Juventus a reçu une récompense de la part de Marca. Ce quotidien l'a désigné en tant que « Légende » (Leyenda) et il a reçu le trophée à Madrid à l'occasion d'une cérémonie spéciale organisée à l'occasion. L'ancien buteur du Real Madrid a pu trouver une ancienne connaissance lors de cette cérémonie, le président du Real, Florentino Perez.Après avoir été primé, Ronaldo a accepté de lâcher quelques mots et revenir notamment sur son séjour en Espagne. Il a avoué ne pas avoir voulu quitter les Merengue. Et il a surtout affirmé être impatient de « retrouver Madrid ».Le prix de Légende n'est certainement pas le dernier trophée individuel que CR7 amassera dans sa carrière. Le Portugais vise toujours la conquête du 6e Ballon d'Or, ce qui constituerait un record. « Je ne sais pas ce que je peux faire de plus pour l'emporter », avait-il confié la semaine dernière quand il a été interrogé sur la course à ce prix.