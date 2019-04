Juventus : Cristiano Ronaldo atteint la barre des 600 buts en club !

Après avoir pris l’eau à Reims et à Nantes il y a quelques semaines, la défense du LOSC a retrouvé ses vertus contre le PSG et Toulouse lors des deux dernières journées. C’est d’ailleurs cette solidité défensive tout au long de la saison qui a permis aux solistes offensifs de rayonner.

La saison de Lille est tout bonnement exceptionnelle avec cette place de dauphin du PSG que les Dogues doivent confirmer un peu plus chaque journée sous la menace de Lyon. Chaque week-end est pratiquement marqué par un exploit de Nicolas Pépé ou de l’un des membres de ce fameux trio qu’est le « BIP-BIP » (Bamba – Ikoné – Pépé). Les adjectifs pour décrire le talent offensif lillois ont tous été épuisés, et pourtant il ne faut pas s’y tromper. Si le LOSC est passé de candidat à la descente à celui de prétendant à la Ligue des Champions en un an, c’est avant tout grâce à sa solidité défensive.

Galtier est revenu à ses principes

Finie la saison à repartir avec 67 buts dans la besace (troisième pire défense en 2017-18) et bonjour la muraille lilloise. A quatre journées de la fin du championnat, les hommes de Christophe Galtier sont ceux qui prennent le moins de buts (28 buts) derrière l’ogre parisien (27 buts). Une révolution qui porte le sceau de son coach. Ayant pris en main le club en cours de saison dernière, Galtier avait dû faire avec les moyens du bord. Seulement cet été, il est revenu à ce qui a fait sa réputation à Saint-Etienne pendant huit ans : un bloc solide. « Il y a la valeur intrinsèque des joueurs cités, mais aussi une prise de conscience collective, a noté le coach en conférence de presse vendredi. (…) À la différence de la saison dernière, des cadres ont pris les choses en main. » Quand Pépé joue les artistes, c’est tout un collectif qui assure ses arrières et la méthode fonctionne à merveille à Pierre-Mauroy et dans les contrées françaises.

Fonte, le patron qu’il manquait

Christophe Galtier avait déjà fait des miracles dans le Forez avec un effectif moins talentueux que celui qu’il possède actuellement mais il a su analyser ce qui avait pêché la saison dernière. La stratégie lilloise de miser sur la jeunesse a montré ses limites et en faisant le pari de José Fonte, le LOSC a fait un choix gagnant. Parti s’exiler en Chine, le champion d’Europe avec le Portugal en 2016 aurait pu s’avérer un coup pour rien. Il est finalement devenu le patron qui faisait tant défaut dans la crise lilloise il y a un an. A 35 ans, l’ancien de Southampton n’a plus ses jambes de 20 ans mais a l’expérience et fait l’unanimité. « C’est un joueur incroyable qui me parle beaucoup, avoue Gabriel. J’apprends beaucoup de lui. »

Le collectif pour servir la « BIP-BIP »

Dans le 4-2-3-1 mis en place par le coach lillois, chacun connaît donc le rôle qui lui est dévoué surtout défensivement. Thiago Mendes et Xeka (absent jusqu’à la fin de la saison) sont ceux qui permettent de faire l’équilibre et de colmater les brèches sur les couloirs laissés vides par moment par Bamba ou Pépé. Ces mêmes couloirs qui ont vu débarquer deux surprises en les personnes de Youssouf Koné et Zeki Celik, qu’on n’attendait certainement pas à ce niveau. Mike Maignan est devenu infranchissable sur sa ligne et dans les airs (100% de duels gagnés) au point d’être annoncé dans le viseur du PSG. « M.Penalty » a mis à l’ombre celui qui a été raillé pour ses bévues passées. Lille est peut-être en surrégime cette saison mais qu'importe, le rêve d’une participation à la Ligue des Champions la saison prochaine fait saliver toute une ville.