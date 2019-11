Cristiano Jr impliqué dans 76 buts en 28 matchs avec les U9 de la Juve !

Ci-après le programme complet du tour de cadrage retour de la Coupe de la CAF (horaires gmt):

Dimanche 3 Novembre :

Mardi 5 Novembre

Avant d’accéder à la phase de poules de la Coupe de la Confédération , lesencore en lice doivent encore passer par un tour de cadrage dont la phase retour a lieu ce dimanche. Chaque confrontation voit ainsi un club issu des tours préliminaires de lacroiser le fer avec un reversé de la prestigieuse Ligue des Champions africaine Bandari (Kenya) vs Horoya (Guinée)Zanaco (Zambie) vs Cano Sport (Guinée Equatoriale)TS Galaxy (Afrique du Sud) vs Enyimba (Nigeria)El Masry (Egypte) vs Cote d’Or (Seychelles)Triangle (Zimbabwe) vs Nouadhibou (Mauritanie)Kampala Proline (Ouganda) vs El Nasr (Libye)Enugu Rangers (Nigeria) vs ASC Kara (Togo)DC Motema Pembe (RD Congo) vs Gor Mahia (Kenya)FC San Pedro (Cote d’Ivoire) vs Asante Kotoko (Ghana)Pyramids (Egypte) vs Young Africans (Tanzanie)Bidvest (Afrique du Sud) vs UD Songo (Mozambique)Djoliba (Mali) vs Elect Sport (Tchad)Hassania Agadir (Maroc) vs Green Eagles (Zambie)RS Berkane (Maroc) vs Fosa Juniors (Madagascar)Paradou (Algérie) vs KCCA (Ouganda): ESAE (Benin) vs Generation Foot (Senegal)Il convient de rappeler que les vainqueurs de ces duels seront qualifiés pour la phase de poules de la compétition. A lire aussi >> Ligue des Champions CAF: la composition finale des quatre groupes