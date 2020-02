Crise à Barcelone: Rivaldo soutient Messi et s'attaque à Abidal !

Manchester United’s newest signing Odion Ighalo will not travel to Spain with the club due to potential changes to border restrictions on people arriving into UK from China. — Sky Sports News (@SkySportsNews) February 8, 2020

Mieux vaut prévenir que guérir ! Prêté cet hiver par le(D1 chinoise), l’attaquant vedette des "Super Eagles" du Nigeria,, a bel et bien rallié le club de ses rêves, et ce, malgré l’épidémie dequi sévit actuellement en. En revanche, et par précaution, le meilleur artificier de la Coupe d’Afrique des Nations 2019 (5 buts) ne va pas participer au stage que les "Red Devils" effectuent ce week-end en. La raison: les dirigeants craignent que leur protégé se voit interdire un retour auà cause des restrictions liées au Coronavirus s’il sort du territoire britannique. «, a expliqué l’entraîneur des Red Devils, Ole Gunnar Solskjær, à MUTV.» Il convient de rappeler queretrouvera la compétition face àle 17 février prochain, à Stamford Bridge. >> Premier League: résultats et classement