Covid-19 : Les Lions du Sénégal offrent près de 100 millions F CFA

Le média Britannique précise que les dirigeants de Premier League pourraient annuler définitivement la saison en cours et priver Sadio Mané, Mohamed Salah, Naby Keita et Joel Matip d'un titre qui leur tendait les bras. Six ans après avoir manqué de justesse le titre de Premier League à cause d'une glissade de son joueur emblématique, Steven Gerrard, les Reds pourraient oublier le titre, à cause du Coronavirus. Pourtant, les Reds ont 25 points d'avance sur Manchester City, à neuf journées de la fin. The Athletic précise que la crise sanitaire qui touche l'Angleterre pourrait pousser la saison à être annulée alors que la Fédération Anglaise (FA) a décidé de mettre fin au parcours des championnats amateurs, à partir de la septième division. Une décision officielle ! La Ligue Anglaise a prolongé la suspension de la Premier League, jusqu'à nouvel ordre. La saison sera annulée si 14 équipes des 20 qui évoluent en Premier League donnent leur aval. Une éventualité à ne pas écarter surtout que certains clubs se sont opposés à offrir le titre aux Reds. "Il faut démarrer une nouvelle saison et il y aura peu de perdants. Après, il y a Liverpool, je sais. Mais dans le schéma actuel, cela n'a vraiment pas d'importance", a confié un proche du dossier au journal Britannique. Une réunion est prévue vendredi prochain afin de prendre une décision sur le sort de la saison en cours, actuellement interrompue. Pourtant, les Reds n'avaient besoin que de deux victoires pour soulever un titre tant attendu, trente ans après son dernier titre de champion gagné ... !