Covid-19 : Le Casa-Sports fait un don de 1 million FCFA

Eden Hazard a reconnu que ses débuts au Real Madrid ont été tout sauf idylliques. Mais, il promet de faire beaucoup mieux la saison à venir.

Dans trois mois, cela fera un an qu’Eden Hazard a rejoint le Real Madrid. Sonnera alors l’heure du bilan pour l’international belge. Et celui-ci ne sera pas vraiment reluisant. En raison de divers pépins physiques et aussi d’une adaptation compliquée, l’ancien lillois n’aura pas été très en vue à l’occasion de sa première saison en Espagne. Et, il est le premier à le reconnaitre. Dans un entretien à RTBF, il a confié : « Ma première saison au Real est bien pourrie, a-t-il reconnu. Mais tout n’est pas à jeter. C’était une saison d’adaptation. On me jugera sur la deuxième saison. A moi d’être en forme l’année prochaine. En tout cas, le groupe est bien. J’ai découvert de nouvelles personnes. Pour moi c’est une belle expérience. J’ai encore quatre ans de contrat. J’espère que je serai en pleine forme. »

« Revenir le plus vite possible sur le terrain »

Alors qu'il était habitué à empiler les gestes décisifs avec ses anciens clubs, Hazard n’a jusqu'ici trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise avec les Merengue. C’est peu, en particulier pour un joueur qui a été recruté pour 100M€. Mais, les buts, l’intéressé n’en fait pas une obsession. « Je veux juste revenir le plus vite possible sur le terrain. Quand je marquerai, je marquerai. Et je serai content », a-t-il indiqué.

« J’aurais été présent à l’Euro »

L’ex-joueur de Chelsea s’est blessé en février dernier et son retour sur les terrains en 2019/2020 paraissait alors hypothétique. Il y avait même un sérieux doute quant à sa présence à l’Euro, si celui-ci n’avait pas été reporté. « J’allais être là, j’allais faire tout ce qu’il faut pour être en forme dès les premiers matches, a-t-il tonné à ce sujet. J’aurais dû beaucoup travailler mais pendant les deux mois où j’étais blessé, j’ai déjà beaucoup bossé… Je serais arrivé à l’Euro en forme quoiqu’il arrive. J’aurais eu un manque de rythme ça c’est clair, mais la qualité ça ne se perd pas ».

« Il y a des choses plus graves que le football »

Enfin, Hazard s’est aussi exprimé sur ce maudit qui touche la planète entière et qui a gelé toutes les compétitions de football. « Le foot est quelque chose d’important. Mais il y a des choses plus graves. Que chacun reste chez lui. C’est difficile. Quand les matches reviendront, on sera soulagé et on pourra prendre du plaisir », a-t-il confié, avant de reconnaitre qu’il a « peur d’attraper le virus comme tout le monde » mais qu’il a « surtout peur de le transmettre aux autres, c’est plus délicat ». « Après, nous, on a des personnes pour s’occuper de nous. Je m’inquiète pour les personnes plus faibles qui ont plus de mal, ça oui », a-t-il conclu.