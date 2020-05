🔴FLASH: un troisième joueur africain atteint par le Covid-19 !

Pour son ancien entraîneur au PSG Unai Emery, Kylian Mbappé pourrait marquer définitivement l'histoire en rejoignant le Real Madrid.

Emery aimerait le voir au Real ou au Barça

Unai Emery sait de quoi est capable Kylian MbappĂ© pour l'avoir entraĂ®nĂ© au PSG. Le technicien espagnol a mĂŞme estimĂ© que le champion du Monde pourrait se sentir Ă l'Ă©troit du cĂ´tĂ© du Parc des Princes, alors que son contrat expire en 2022 et qu'il est annoncĂ© avec insistance vers le Real Madrid, le club dont il est fan depuis de longues annĂ©es.Au cours d'un entretien accordĂ© Ă AS, Emery a Ă©voquĂ© le futur possible de MbappĂ© et n'a pas Ă©mis le moindre doute sur son talent.. Lui conseiller dans quel championnat jouer ? Quand j'Ă©tais en France, j'aimais qu'il soit lĂ parce que j'ai aimĂ© ça. Quand je suis allĂ© en Angleterre, j'aurais aimĂ© qu'il joue en Premier League. Et si je retourne en Espagne, je veux qu'il soit lĂ, a assurĂ© l'ancien coach d'Arsenal, qui a dirigĂ© le FC SĂ©ville par le passĂ©.Par ailleurs, Emery a jugĂ© que MbappĂ© pourrait ne pas ĂŞtre totalement heureux avec le club de la capitale.Ecoutez, il y aura sĂ»rement des choses au PSG qui vous combleront et peut-ĂŞtre d'autres pas, et il y aura peut-ĂŞtre le Real Madrid. Nous avons la chance d'avoir les deux meilleures Ă©quipes du monde, qui sont le Real Madrid et Barcelone, et je voudrais qu'elles continuent Ă avoir les meilleurs joueurs du monde. Et donc Kylian MbappĂ©.