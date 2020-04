Covid-19 - Côte d'Ivoire : Séraphin Aka se prononce sur l’arrêt du championnat

Je le vis plutôt bien mais avec beaucoup de regrets car le championnat est arrêté et il est difficile de vivre ainsi. On espère que les dirigeants entendront nos cris de cœur, car c'est le moment d'agir et de faire parler leur bonne foiJe passe mes journées à la maison mais je reste toujours professionnel en tenant des séances d'entrainement individuel quotidien.Oui bien sur et c'est la moindre des choses la santé avant tout. Nous savons tous ce que ce virus est capable de faire, donc quoi de plus normal pour prendre nos précautions.Pour l'instant il n'y a rien de concret mais on attends jusqu'au 10 Avril car à l' Africa Sports le virement se fait chaque 10 de l' autre mois en cours et c'est notre souhait que cela se fasse, les jours s'égrènent et ça devient de plus en plus difficile.J'aimerais dire à tous mes collègues footballeurs et en particulier mes coéquipiers de rester forts pendant cette période difficile et de ne jamais abandonner, car ce qui ne tue pas te rend plus forts. Aussi de respecter les mesures prises par le gouvernement et de rester professionnel. La santé avant tout et c'est pour notre bien que ces mesures ont été prises. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'il extirpe cette pandémie de ce monde entier.