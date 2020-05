Covid-19: Le Burundi, premier pays africain à reprendre son championnat !

Coronavirus : deux tests positifs en plus en Premier League https://t.co/e4ucken6U8 pic.twitter.com/Ibt4fBt7UJ — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 24, 2020

Mauvaise nouvelle pour la Premier League avant une éventuelle reprise !https://t.co/wiZj0oJmoY — Foot Mercato (@footmercato) May 23, 2020

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Deux nouveaux cas de coronavirus en Premier League — RMC Sport (@RMCsport) May 23, 2020

Lesévit encore dans le monde du ballon rond. Alors que la prestigieuseanglaise espère bientôt reprendre, et ce, malgré les critiques de nombreux observateurs, les nouvelles apportées ce dimanche par le championnat anglais risquent d'ajouter encore de l'huile sur le feu. A lire aussi >> La Premier League bientôt de retour. Une date de reprise déjà fixée ? En effet, et par l'entremise d'un communiqué, laa livré les conclusions de sa deuxième série de tests de dépistage au, réalisés entre le 19 et le 23 mai. Sur lesjoueurs et membres de staff qui ont été soumis à des prélèvements, deux cas positifs ont été décelés. L’organisateur du championnat anglais de football, qui ne détaille pas l'identité des footballeurs, affirme que les deux personnes en question proviennent de deux clubs différents. Ils ont été placées en quarantaine. «»,«Les joueurs ou membres de l'encadrement en question vont désormais s'isoler pendant sept jours. La Premier League fournit ces informations agrégées à des fins d'intégrité et de surveillance de la concurrence.» Il convient de rappeler qu’après cette deuxième vague de test, le nombre total de contaminés au sein de las’élève ainsi à. A lire aussi >> Colley, Matuidi, Mangala… Les joueurs qui ont été testés positifs au Coronavirus