Coutinho (Bayern) ouvert à un retour en Premier League

Liverpool- 2013/14

45mins: Goal for Chelsea - Demba Ba takes advantage of a slip by Steven Gerrard to run through and put the visitors ahead #LFC 0-1 #CFC — Liverpool FC (@LFC) April 27, 2014

Arsenal- 2007/08

Manchester United- 2003/04

Newcastle- 2001/02

Leeds- 1999/00

Aston Villa- 1998/99

Liverpool- 1996/97

Newcastle- 1995/96

Liverpool- 2008/09

Eh bien pas tout à fait. Exactement la moitié des 24 équipes qui ont été en tête de la Premier League à Noël ont glissé du sommet !a été le premier à vivre cette mésaventure lors de la saison 1992/93, tandis que...a été le dernier à connaître cet échec durant la saison 2013/14.L'équipe de Brendan Rodgers s'est inclinée contre Man City le lendemain de Noël, puis de nouveau deux jours plus tard quand Chelsea a gagné 2-1 à Stamford Bridge. Une série de 16 matches sans défaite a donné aux fans de Liverpool l'espoir d'un titre avant que Chelsea n'écrase leur rêve tant attendu. Un glissement de Steven Gerrard et un effondrement contre Crystal Palace plus tard et Liverpool a échoué, encore une fois.Il fut un temps où une blague sur Arsenal terminant quatrième aurait abouti à des regards vides. L'équipe d'Arsène Wenger entrait dans un monde nouveau après le départ de Thierry Henry à Barcelone cet été. Arsenal a perdu des points dans sept des 13 matchs du Boxing Day, les laissant derrière Man United et Chelsea.L'équipe de Sir Alex Ferguson a battu Everton lors du Boxing Day grâce notamment à David Bellion et Kleberson, qui ont tous les deux marqué. Mais c'était un spectacle Déplaisant en 2004 avec United perdant six fois et arrachant un nul encore cinq fois comprenant une défaite humiliante de derby 4-1 . Qui aurait cru que les signatures estivales de Kleberson, Eric Djemba-Djemba, David Bellion et Dong Fangzhuo (et un type appelé Cristiano Ronaldo) n'auraient pas suffi?Si la vie avait déjà été un peu différente, Shola Ameobi et Nikos Dabizas auraient été les vainqueurs de la Premier League. Le pied gauche d'Alan Shearer et de Laurent Robert a propulsé Sir Bobby Robson au sommet de la Premier League à Noël. Mais perdre contre Man United, Chelsea, Liverpool et Arsenal signifiait une première victoire de la ligue depuis 1927 a évité les Geordies.L'équipe de Leeds de la fin des années 90 / début des années 2000 avait tout. L'arrière gauche buteur, un Jonathan «Rolls Royce» Woodgate et Lee Bowyer, qui ont récolté 19 cartes au cours de la saison, mais n'ont jamais été expulsés. Huit défaites après Noël ont mis un terme à toute tentative d'obtenir le trophée de Premier League, même si ils se sont qualifiées pour la Ligue des Champions.La vente de Dwight Yorke à Man United était censée laisser Villa vulnérable, mais Julian Joachim et Dion Dublin ont propulsé l'équipe de John Gregory au sommet de la ligue. Le rythme a chuté sévèrement dans la deuxième moitié de la saison et sept défaites en huit matchs après Noël ont permis à Villa de terminer sixième loin... Pas même assez bon pour une place de qualification au troisième tour de la Coupe Intertoto.C'était la saison des Spice Boys. C'était une saison passionnante mais aussi décevante pour les fans de Liverpool avec l'émergence de Michael Owen aux côtés de Robbie Fowler. Une force de frappe vibrante avec une défense fragile. Cela vous semble vaguement familier?“You can tell him now, we’re still fighting for this title and he’s got to go to Middlesbrough and get something – and I’ll tell you, honestly, I will love it if we beat them. Love it.” Un effondrement comme aucun autre vu avant ou depuis. Passion à l'état pur. Désir pur. Pure Keegan. Malheureusement, il n'a rien fait pour interrompre la course de United au titre de Premier League.Le trio de milieu de terrain de Liverpool, Stevie G, Javier Mascherano et Xabi Alonso, qui fournit Fernando Torres en tête, était une chose de rêve en 2008. L'équipe de Rafa Benitez n'a perdu qu'une seule fois après Noël, une défaite 2-0 contre Middlesbrough, mais cinq matches nuls leur ont coûté cher. Faire le doublé contre United, à l'époque où Torres donnait des cauchemars à Nemanja Vidic, était une légère lueur d'espoir pour les fans de Liverpool.