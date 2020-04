Courbis : « Anelka s'était mis d'accord avec l'OM »

Keita Balde on Senegal team-mate Sadio Mane:



“Something very attractive has to come for him to leave Liverpool. A big team would have to come and promise him many things to think about it. There are few teams like Liverpool.”



How long will Mane stay at Liverpool? 🧐 pic.twitter.com/gvNcTpLvG2 — Goal (@goal) April 17, 2020

Le Monégasque a encouragé son compatriote et coéquipier en sélection à rejoindre la Maison Blanche, dans une interview accordée au quotidien Espagnol AS. "Madrid" ? Cela dépend de beaucoup de choses. Je ne sais pas quelle est sa décision. Dans un an ou deux, il voudra mieux peut-être changer d'équipe et je ne pense pas qu'il voudra passer toute sa carrière à Liverpool. C'est un garçon intelligent et il sait ce qui est bon pour lui et ce qu'il doit faire. Mais à Madrid, ils ont beaucoup de joueurs dans leur viseur", a déclaré l'ancien attaquant de la Lazio Rome et de l'Inter Milan. "Je sais qu'il est bien là-bas. L'entraîneur l'aime beaucoup. Il faut qu'il y ait quelque chose de très attirant pour qu'il quitte Liverpool. Il a beaucoup donné à Liverpool et Liverpool à lui. Il devra en trouver une grande équipe. Il y a peu d'équipes comme Liverpool." Enfin, Keita, qui a clamé son envie de revenir un jour au Barça, n'a pas fermé la porte à un départ u Real Madrid, s'il aurait un jour une offre de la part de la maison Blanche : "Cela dépend des circonstances. Je ne vous dirais pas non à l'instant. Je vous mentirais. J'y réfléchissais et peut-être que plus tard je dirais non, mais au début je ne dirais pas non", a-t-il précisé. « Normalement, un petit signe un contrat au Barça tout de suite. Moi, je leur ai dit non. Je leur ai dit que j’allais poursuivre le chemin sans eux. Que peut-être on se reverrait plus tard. J’avais besoin d’autre chose. A l’époque, j’étais énervé contre eux. Le club m’avait tout donné, j’étais leur petit, j’avais marqué plus de 300 buts chez les jeunes, mais je n’ai pas aimé le comportement de certaines personnes », a indiqué le finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, par le passé. A lire aussi >> Coronavirus : Diao Balde Keita offre 11 millions au Sénégal