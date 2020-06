Coupes : Plus de 5000 spectateurs pour les finales ?

#Italia90 match d’ouverture il y a 30 ans jour pour jour. Omam-Biyik s’élève dans @sansiroofficial, 1-0 pour #Cameroun 🇨🇲 face à #Argentina 🇦🇷. Match historique, le premier d’une belle série pour les lions indomptables, 1er pays africain à atteindre un 1/4 de finale de #WorldCup) pic.twitter.com/wGDB3NlE3O — World cup spirit (@worldcupspirits) June 8, 2020

Le 8 juin 1990, il y'a 30 ans jour pour jour, François Omam-Biyik s'élevait dans le ciel italien pour inscrire le premier but de la Coupe du Monde 1990. 💪🏽🦁🇨🇲



Victoire des Lions indomptables du Cameroun face à l’Argentine de Diego Maradona (1-0). pic.twitter.com/F7WgpGOg20 — CFOOT CAMEROUN (@cfootcameroun) June 8, 2020

Il y a trente ans jour pour jour le Cameroun battait l’Argentine de Diego Maradona. Exploit, surprise… tels sont les mots pour décrire la performance réalisée par les Camerounais face aux Argentins. Le 8 juin 1990, les Lions Indomptables, réduits à neuf, ont réussi l’exploit de faire tomber l’Albiceleste, championne du monde en titre à la surprise générale, en ouverture du Mondial Italien, au mythique stade Giuseppe-Meazza (San Siro de Milan). Tout le monde s’attendait à voir l’Agentine et sa génération dorée emmenée par El Pibe de Oro, triompher mais c’était sans compter sur la volonté des Lions Indomptables qui sont parvenus à vaincre le destin et terrasser les «Blancs et Ciel» grâce à un but d’Omam-Biyik. Un but pour l’éternité, entré au panthéon du foot mondial.Aujourd’hui âgé de 54 ans, Omam-Biyik s’en souvient comme si c’était hier « On a un coup franc côté gauche et c’est Kundé qui le tire. Il est droitier mais il le tire du pied gauche. Il est dévié au premier poteau par Makanaky, ça fait une chandelle qui retombe devant la ligne des six mètres et je vais le chercher de la tête, je rabats le ballon et Pumpido, le gardien argentin, fait une faute de main car piégé par le rebond devant lui… La détente a toujours été l’un de mes gros points forts. Mais vous savez, sur le coup, je n’y croyais pas trop. Le ballon arrivait en cloche, sans vitesse. Je n’y ai cru que lorsque j’ai vu le ballon traverser la ligne. Là, ce fut une joie immense, de la folie. Mais il restait du temps derrière et on s’est vite reconcentré. On a fait la fête dans le vestiaire et à l’hôtel, comme on sait bien le faire, nous, Camerounais… J’ai marqué plein d’autres buts durant ma carrière, même avant 1990. Mais là, c’était en Coupe du monde, la première de ma carrière, devant l’Argentine de Maradona. Donc la portée était tout autre, surtout que personne ne nous donnait une chance de pouvoir gagner. C’est le but qui m’a fait connaître au niveau mondial » se remémore le héros du match.A lire aussi >> Les révélations étonnantes de Jon Otsemobor sur El-Hadji Diouf