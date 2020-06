Coupe : La Juve muette mais finaliste

Le PSG pense à Wilfried Zaha

♻️ INFO MERCATO ⚽️ 🇨🇮Wilfried Zaha est dans le viseur du champion de France Paris Saint-Germain suite à la récente liaison du joueur avec le super agent Pini Zahavi (Nouvel Agent de Wilfried Zaha). ▪︎Zahavi a précédemment négocié d'autres accords pour le PSG... 👇🏾 pic.twitter.com/XP3AJLhggJ — Les Ultras Ivoiriens 🇨🇮 (@les_ultras) June 11, 2020

Axel Disasi convoité par Wolverhampton

Wolves chase £13m Reims defender Axel Disasi who is wanted by Arsenal, Tottenham and Southampton https://t.co/I4fg47h3uH #tottenham #coys #thfc — Spurs Breaking News (@SpursNews247) June 12, 2020

Liverpool : Virgil Van Dijk bientôt prolongé ?

Virgil van Dijk is set to extend his deal at Liverpool, while Lautaro Martinez could reportedly push for his move to Barcelona.#TransferNewshttps://t.co/rLU6GLV4Aw — Outlook Magazine (@Outlookindia) June 12, 2020

RB Salzbourg : Patson Daka très courtisé

🔥 Auteur d'une saison canon avec le Red Bull Salzbourg, l'attaquant zambien Patson Daka a des pistes à l'étrangerhttps://t.co/anq1Cd0RBo — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 12, 2020

Atlético Madrid : Jacob Partey se prononce sur l'avenir de son fils

My son will join any team that pays his release clause - Jacob Partey https://t.co/g3vwifR4xY pic.twitter.com/OjRSq8JNq4 — Ghanasoccernet.com (@Ghanasoccernet) June 11, 2020

Wilfried Zaha dans le collimateur du Paris Saint Geramin, Wolverhampton songe à Axel Disasi, prolongation en vue pour Van Dijk... toutes les infos mercato du 12 JuinWilfried Zaha s’est illustré cette saison en Premier League sous le maillot de Crystal Palace (3 buts, 5 caviars). La vitesse d'exécution et la technique de l’international ivoirien font de lui une menace constante pour les adversaires. Le 5e meilleur dribbleur d’Europe avec 9 dribbles par match cette saison, pourrait changer d’air lors du mercato estival. A en croire les informations de 90min, l'international ivoirien serait sur les radars du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato. Le champion de France aurait d’ores et déjà pris contact avec l’équipe de Pini Zahavi qui s’occupe des intérêts de l’Éléphant. L'ancien joueur de Manchester United serait également dans le collimateur de Chelsea, Everton ou encore de Newcastle United.La Premier League fait les yeux doux à Axel Disasi. Annoncé à Arsenal il y a quelques semaines, le défenseur central du Stade de Reims est désormais l'objet d'une approche concrète de Wolverhampton. Si l'on en croit L'Equipe, les Wolves auraient formulé une offre de 15 millions d'euros à l'attention du joueur de 22 ans, également surveillé par le Stade Rennais. A un an de la fin de son contrat, le Franco-Congolais ne sera pas retenu par ses dirigeants en cas d'offre satisfaisante. Mais il faudra également convaincre l'entourage de l'ex-international U20, particulièrement exigeant selon le quotidien sportif.Virgil Van Dijk, le patron de leur défense, serait proche de lier son avenir à celui du club. Si l’on se fie à ce que rapporte The Sun ce vendredi, l’arrière central néerlandais va prolonger jusqu’en 2025 avec les Reds. Un nouveau bail et qui serait assorti d’une revalorisation salariale. Il toucherait dorénavant 12.7 M€ par an (contre 10.4M€ actuellement). Les responsables des champions d’Europe auraient donc employé les grands moyens afin de pouvoir compter sur les services du géant batave pendant au moins cinq autres années.Patson Daka, capable de jouer à tous les postes de l'attaque, a brillé de mille feux cette saison en Bundesliga autrichienne (22 buts en 24 matchs). Désormais principal leader offensif du RB Salzbourg après les départs d'Erling Haaland et de Takumi Minamino, le joueur de 21 ans ne manque pas d'attirer l'attention de grosses cylindrées étrangères, malgré un contrat courant jusqu'en 2024. Outre le RB Leipzig, débouché naturel et prioritaire pour la "couveuse" de Salzbourg, le FC Séville serait également venu aux nouvelles selon AS.Auteur d’une excellente saison sous le maillot de l’Atlético Madrid, Thomas Partey, pourrait quitter la capitale espagnole lors du mercato estival. Le Ghanéen suscite l’intérêt de certaines écuries européennes dont le Paris Saint Germain et Arsenal. Ces deux cadors seraient sous le charme de son profil. Selon le père de l’international ghanéen, Jacob Partey, le milieu défensif du club madrilène dispose d'une clause de libération de 50 millions d'euros. "L'Atlético a mis une clause de résiliation dans le contrat de mon fils, donc toute équipe qui a un intérêt pour lui doit simplement répondre à ces exigences. Tout club qui satisfait mon fils pourra l'enrôler, ce ne sera pas spécifiquement Arsenal. Mon fils est assez âgé pour décider de tout transfert possible et je vais lui montrer mon soutien quelle que soit cette décision", a explique le père du Black Star à Silver FM.A lire aussi >> Mercato : Ben Amor remplacerait Chaâlali à Malatyaspor