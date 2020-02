Coupe du Roi : Le Real giflé par la Sociedad d'Odegaard

L’ASEC Mimosas démarre le match tambour battant. Dès la 1ère minute, elle se procure sa première opportunité sur un centre de sa recrue Coulibaly Salif Ibrahim pour Traoré Bénie Adama qui ne cadre pas son coup de tête. 4 minutes plus tard, les Mimosas reviennent à la charge. Traoré Bénie Adama intercepte un ballon et fille vers le camp adverse avant d’envoyé un centre-tir dont la trajectoire est coupée par Gnada Ousmane, le gardien de but de l’AFAD. L’équipe du plateau est complètement dominée en ce début de partie. Á la 10e minutes, l’ASEC Mimosas obtient une nette opportunité. Diarrasouba Salifou s’infiltre dans la défense adverse et décale son coéquipier Traoré Bénie Adama. La frappe de ce dernier est repoussée une première fois par le gardien et tombe dans les pieds de BANCÉ Ibrahim qui, malheureusement ne cadre pas sa frappe. Deux minutes après et sur un coup franc, la belle frappe d’ Iorbee Godwin Zaki passe légèrement au-dessus de la barre transversale. La domination mimosas est sans partage mais stérile. Ce n’est pas la tentative d’Agbegniadan Komlan à la 22e minutes, qui en dira le contraire. L’ASEC Mimosas part à la mi-temps avec au moins 5 occasions nettes de but ratées contre aucune frappe pour l’AFAD. A la reprise, le jeu devient équilibré mais l'ASEC essaie de prendre les choses en main en inscrivant le premier but de la rencontre sur une belle frappé du jeune Salifou Diarrassouba au bord de la surface de réparation qui a été agréablement bien servi par Komlan à la 64mn. Le coach de l'AFAD Gnonsian Alain va effectuer quelques changements pour répondre à son adversaire, à la 77mn sur un coup franc bien envoyé depuis vers le point de corner par Stéphane Aziz, la balle va aller directement au deuxième poteau sans que Dante El Hadj le portier mimos puisse réagir (1-1). Cette égalisation ne mettra pas un frein au bon jeu produit par la bande à Julien Chevalier, Traoré Béni redonne l'avantage à son équipe inscrivant le second but mimo à la 81mn encore sur un beau travail de Komlan (1-2). Trois minutes plus tard, sur un manque de concentration, le portier de l'Afad, le portier de l'Afad offre un véritable caviar à la nouvelle recrue mimos John Zaki qui n'en demandais pas mieux pour marquer le dernier but du match à la 86mn. Après deux défaites consécutives, l'Asec Mimosas retrouve le sourire en battant l'AFAD (1-3) et s'installe provisoirement à la seconde place avec 24 points+8. Les Mimosas devront confirmer leur monter en régime, samedi 8 février 2020, à 18h, face à Bouaké FC, lors de la 16e journée de Ligue 1