Coupe du Monde U20 : Le Sénégal cartonne, l’Italie et la Colombie s’imposent

Le Sénégal s’est facilement imposé face à Tahiti (3-0) pour son premier match en Coupe du Monde U20. L’Italie et la Colombie ont aussi gagné.

Groupe A : Le Sénégal démarre fort

Groupe B : L’Italie fait déjà le trou

Le Sénégal n’a fait qu’une bouchée de Tahiti (3-0). Les jeunes Lions de la Teranga ont ouvert le score après… 9 secondes, grâce à Amadou Sagna. Il s’agit du but le plus précoce dans toute l’histoire de la Coupe du Monde, dans cette catégorie. L’attaquant s’est même offert un triplé pour permettre à son équipe de prendre les commandes du groupe A puisque dans la soirée, la Colombie ne s’est imposée que par deux buts d’écart (2-0) face au pays hôte, la Pologne.Au bout d’un match accroché, où elle avait elle aussi pris l’avantage très tôt (3eme minute), l’Italie s’est imposée (2-1) face au Mexique. La Squadra prend donc seule la tête de la poule. L’Equateur et le Japon n’ont en effet pu se départager (1-1).