Coupe du Monde U20 : La France se fait surprendre par les Etats-Unis et sort dès les 8emes de finale

L’équipe de France U20 s’est inclinée dès les 8emes de finale de la Coupe du Monde de sa catégorie, contre les Etats-Unis ce mardi (2-3). Les joueurs de Bernard Diomède ne succéderont pas à la génération Paul Pogba, sacrée en 2013.

Lafont coupable sur le but de la défaite

Diaby Français le plus dangereux

Désillusion pour l’équipe de France U20. Elle a quitté mardi la Coupe du Monde de sa catégorie dès les 8emes de finale, après sa défaite contre les Etats-Unis (2-3), à Bydgoszcz. Les Bleuets menaient pourtant au score à 20 minutes du coup de sifflet final, avant deux grossières défensives dont ont profité les Américains. Sortis du premier tour avec trois victoires en autant de succès, les joueurs de Bernard Diomède figuraient parmi les candidats crédibles au titre avant ce crash. La génération de Paul Pogba, Florian Thauvin et Alphonse Areola, sacrée en 2013, devra encore attendre avant d’avoir des successeurs.Accrochés par ces mêmes Américains lors d’un tournoi de préparation en Argentine en mars, alors qu’ils avaient deux buts d’avance à la mi-temps, les Bleuets n’ont pas appris de leurs erreurs. Ils ont dominé la partie dans l’ensemble, avec 58% de possession et 15 tirs tentés, contre seulement 7 pour les Etats-Unis. Mais le Team USA a connu une réussite quasi maximale. Il a ouvert le score par Sebastian Soto, à la conclusion d’une attaque rapide à une passe lancée par une perte de balle de Moussa Diaby, coupable d’une talonnade inutile dans le camp adverse (0-1, 25eme). Le même Soto, poison permanent par ses déplacements, a égalisé en profitant du mauvais alignement de Dan-Axel Zagadou pour ajuster Alban Lafont de près (2-2, 74eme). Le même Lafont qui s’est troué sur une frappe lointaine a priori anodine et a donné à Justin Rennicks l’occasion de conclure à bout portant (2-3, 83eme). Le but du K.-O. pour les Bleuets, qui ont poussé sans vraiment se créer d’occasions en fin de match.Ils ne pourront s’en prendre qu’à eux-mêmes, d’avoir ainsi arrêté de jouer suite au « water-break » en milieu de seconde période. Ils étaient alors en contrôle de la situation et dominaient les débats depuis l’ouverture du score américaine. Mickaël Cuisance a d’abord trouvé le poteau (37eme), avant qu’Amine Gouiri ne règle la mire sur un bon service de Diaby (1-1, 41eme). Joueur français le plus dangereux, capable de faire des différences à chaque accélération, même si ça allait avec du déchet, l’ailier du PSG s’est encore trouvé impliqué sur le deuxième but des Français. En bout de course, il a échoué sur le montant américain, et c’est Nabil Alioui qui a bien suivi pour donner l’avantage à son équipe (2-1, 55eme). Les Bleuets maîtrisaient alors leur sujet, jusqu’à cette pause fraîcheur qui a tout fait basculer. Inexplicable et impardonnable pour une formation qui laisse les Etats-Unis se hisser en quarts de finale pour y affronter l’Equateur. Demi-finaliste de l’Euro U19 l’an passé, cette génération française finira son parcours en sélection de jeunes sans titre majeur à son actif.