Coupe du Monde U17 (J2) : L'Angola et le Nigeria qualifiés, au Sénégal de jouer

Le Sénégal affronte les Pays-Bas pour son sa deuxième sortie dans cette coupe du monde 2019 au Brésil. Les lionceaux ont remporté leur premier match face aux Etats-Unis (4-1) et sont leaders du groupe D.

Après sa victoire contr

e les Etats-Unis (4-1), le Sénégal affronte les Pays-Bas, ce soir à 20H GMT pour le compte de la deuxième journée des phases de groupe de la coupe du monde des moins de 17 ans. Face aux Néerlandais, les protégés de Malik

Daf

tenteront de remporter la rencontre et de se qualifier pour les huitièmes de finale de la compétition pour sa première participation dans un mondial de cette catégorie.

« On s’est bien entraîné, on s’est bien préparé. La tâche ne sera pas facile, mais je sais que si nous arrivons à jouer notre jeu et poser le ballon au sol, ça peut passer. Parce que nous on respecte toutes les équipes, mais on n’a pas peur de personne. On a une équipe joueuse, on a des joueurs talentueux, on a des joueurs qui ont beaucoup progressé dans le haut niveau. Maintenant, il suffit de ne pas trop jouer avec légèreté, de rester concentré de la 1ère à la dernière minute », a laissé entendre le sélectionneur des lionceaux, Malik

Daf