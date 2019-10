Coupe du Monde U17 : Huit joueurs sénégalais épinglés pour fraude sur l'âge

«Jouer les champions du monde on le veut et je vous garantis qu’en Algérie tout se passera bien, en espérant avoir des stades livres », a indiqué le coach à propos d'un possible match contre la France. « Aujourd’hui les choses se sont bien déroulées, oui on aimerait bien rejouer en France à Marseille, Nice ou même Paris. La pelouse du stade de Lille a bonifié notre jeu, notre identité est basee sur le jeu technique et la pelouse nous a aidé », a-t-il indiqué à propos du match contre la Colombie. « On a réussi à bloquer les automatismes des Colombiens et on a travailler pour annihiler leurs point forts, c’est le genre de choses sur lesquelles on travaille », a-t-il analysé avant d'ajouter : « Il faut que l’on se qualifie à la coupe du monde et cela passe par l’Afrique pas plus tard qu’hier le Botswana a accroché l’Egypte, il n’y a plus de petites équipes ». « Il nous reste beaucoup de travail, on veut progresser, le deal que j’ai avec les joueurs, c’est de progresser de se dépasser, on est très loin d’être parfait. On veut jouer contre les meilleurs pour devenir encore meilleurs », a-t-il conclu. A lire aussi >> Ballon d’Or Africain : Djamel Belmadi donne son favori !