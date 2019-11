Coupe du Monde U17 : Battu, le Sénégal cède sa première place

Nouveau week-end noir sur les pelouses de Serie A. Après Roma-Naples samedi, c'est Hellas Vérone - Brescia qui a dû être interrompu quelques instants ce dimanche.

En début de deuxième période, le match entre le Hellas Vérone et Brescia a dû être stoppé. Mario Balotelli, à la lutte avec un adversaire à hauteur du poteau de corner, est sorti de ses gonds en pleine action, a pris le ballon à la main et a envoyé une grosse frappe en direction des tribunes. La raison ? Des injures présumées racistes le visant. L’attaquant italien a voulu quitter le terrain mais ses partenaires et certains joueurs adverses ont pris plusieurs minutes pour discuter avec lui, et il a fini par revenir sur sa décision. Depuis son retour en Italie, Mario Balotelli est régulièrement la cible des tifosi adverses. Pas plus tard que mardi dernier, certains fans de l’Inter Milan l’avaient pris à partie, occasionnant au passage une amende de 5 000 euros pour le club lombard. Cette fois, il a apporté la meilleure réponse possible aux pseudo-supporters du Hellas Vérone en marquant dans les derniers instants du match d’une belle frappe enroulée. L’ancien Marseillais n’a en revanche eu aucune envie de célébrer son but et Brescia a quand même perdu (2-1).