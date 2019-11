Coupe du Monde U17 : Aouchiche (PSG) élu Ballon d'Argent

Yaya Touré tells @henrywinter he has unfinished business in England, and why his children won’t follow him into football https://t.co/xOrQ0cYai0 — Times Sport (@TimesSport) 18 novembre 2019

"Je continuerai à jouer"

[#Décla💬] Yaya Touré🇨🇮, l'inarrêtable 💬 : "Je veux juste que les gens me donnent une chance et ils ne seront pas déçus. Je continuerai à jouer, peut-être quelques années. J’ai hâte d’être manager. Je vais commencer mes diplômes."



(@TimesSport) pic.twitter.com/w80zGJKSh5 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 18 novembre 2019

Dans une interview qu'il a accordé à The Times, le champion d'Afrique 2015 a répondu à un éventuel arrêt de sa carrière. L'ancien milieu de Manchester City veut encore jouer et ne compte pas raccrocher les crampons aussi vite. Il n'a pas écarté non plus son souhait de devenir entraîneur. A lire aussi >> Racisme : Yaya Touré appelle les joueurs à "quitter le terrain" « Je veux juste que les gens me donnent une chance et ils ne seront pas déçus. Je continuerai à jouer, peut-être quelques années. La Premier League, le championnat, ça dépend, mais j’ai hâte d’être manager. Je vais commencer mes diplômes. Mon grand frère Leon va m’aider avec ça. Je veux être proche de ma famille », a-t-il indiqué. Dans une autre interview moins récente, Yaya Touré n'a pas écraté l'idée de revenir jouer en Angleterre, tout en estimant qu'il a encore deux ans à faire dans le haut niveau. A lire aussi >> Yaya Touré prêt pour un retour en Premier League !