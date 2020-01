Coupe du Monde 2022 : Tout sur le tirage au sort des éliminatoires de la zone Afrique

Si le FC Barcelone a vécu une soirée compliquée face à Grenade (1-0) dimanche soir, les Catalans ont eu le mérite de maîtriser le ballon de manière impressionnante. Chiffres à l’appui…



82,6% - El nuevo técnico del @FCBarcelona, Quique Setién, se ha convertido en el segundo entrenador con la posesión más alta en un partido de @LaLiga desde al menos la 05/06, tras Pep Guardiola (84% vs Racing de Santander en 2011 y 83,9% ante el Levante en 2011). Estreno. pic.twitter.com/8pXNn5efBJ

1005 passes pour le Barça contre Grenade



6 - Barcelona are the sixth team to score 50+ goals in the top five European leagues this season, after Manchester City (64), Liverpool (52), RB Leipzig (51), Bayern München (50) and Paris Saint-Germain (50). Power. pic.twitter.com/ICGNFlxLpO

A peine une semaine après sa nomination comme nouvel entraîneur du FC Barcelone, Quique Setién a vécu une première difficile dimanche soir, face à Grenade. Les Blaugrana ont en effet dû attendre une exclusion adverse et une action magistrale conclue par Lionel Messi pour faire la différence contre le 10eme du classement (1-0). Mais, bien qu’aidé par une supériorité numérique longue de plus de 20 minutes,. Setién est en effet devenu dimanche le deuxième entraîneur avec le plus de possession de balle sur un match de Liga depuis au moins 2005-2006 (82,6%). Le Barça de Pep Guardiola avait atteint les 84% contre Santander et les 83,9% contre Levante en 2011.Les coéquipiers d’Antoine Griezmann se sont échangés pas moins de 1005 passes, devenant les premiers à enregistrer plus de 500 passes à la mi-temps d’une rencontre de Liga… sans parvenir à marquer, depuis 2005-2006., bien aidé par la charnière Piqué-Umtiti (211 passes à eux deux) et Sergi Roberto (108 passes). S’il est arrivé tard, le but de Messi a par ailleurs permis au champion d’Espagne d’être la sixième équipe à atteindre la barre des 50 buts cette saison dans les cinq grands championnats.