Coupe du Monde 2022 : La Tanzanie et le Liberia passent

Découvrez les enjeux des matchs de qualifications pour l’Euro 2020 disputés lundi. L'Allemagne et les Pays-Bas reprennent notamment leur lutte à distance après leur duel de vendredi. On suivra aussi les performances de la Croatie, de la Pologne de la Belgique.

Groupe C : L’Allemagne sous pression en Irlande du Nord



Irlande du Nord - Allemagne (20h45)



Estonie - Pays-Bas (20h45)



Groupe E : La Hongrie et la Croatie pour s’échapper



Azerbaïdjan - Croatie (18h00)



Hongrie - Slovaquie (20h45)



Groupe G : La Pologne peut mettre un pied à l’Euro



Pologne - Autriche (20h45)



Slovénie - Israël (20h45)



Lettonie - Macédoine du Nord (20h45)



Groupe I : La Belgique enfin bousculée ?



Ecosse - Belgique (20h45)



Russie - Kazakhstan (20h45)



Saint-Marin - Chypre (20h45)



C’est une journée qui pourrait grandement décanter un groupe C très indécis. L’Irlande du Nord, qui réalise un carton plein depuis le début des éliminatoires, va enfin affronter du lourd avec la réception de l’Allemagne. La Mannschaft sera sous pression, car même si elle occupe pour l’instant la deuxième place (avec un match en plus que les Pays-Bas), elle doit absolument s’imposer après sa défaite de vendredi (2-4). Si les deux favoris de la poule font respecter la logique ce lundi, on commencera à y voir plus clair au classement.En tête du groupe E avec neuf points, la Hongrie et la Croatie ont la possibilité de s’échapper au classement ce lundi. L’affirmation est d’autant plus vraie pour les Hongrois qu’ils accueillent une des sélections qui les menacent, à savoir la Slovaquie, qui ne compte que trois points de retard.Mais les coéquipiers de Gareth Bale seront exempts.Leader de son groupe avec 12 unités, la Pologne reste sur une contre-performance en Slovénie vendredi (2-0). Un revers qui n’a pour l’instant pas d’incidence au classement, puisque les Polonais avaient creusé un bel écart au début de ces éliminatoires. Reste qu’il vaudrait mieux relancer la machine ce lundi soir contre l’Autriche, 2eme de la poule. Autant dire qu’en cas de victoire, les coéquipiers de Robert Lewandowski mettront un pied à l’Euro 2020.Deux nations qui espèrent profiter d’une défaite autrichienne pour s’emparer de la deuxième place.Depuis le début des éliminatoires de l’Euro 2020, la Belgique se promène dans le groupe I. Le demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde a gagné ses cinq premiers matchs en encaissant un seul but. Le déplacement en Ecosse proposé aux Diables Rouges parait un peu plus périlleux, même si les Ecossais sont déjà quasiment éliminés de la course à la qualification.A l’inverse, un revers surprise face au voisin kazakh relancerait complètement la course à la deuxième place…