Coupe du Monde 2022 : La Guinée-Bissau assure à Sao Tomé, la perf de Djibouti

Dans un entretien accordé à la RTBF, le latéral droit du PSG Thomas Meunier s’est confié sur son avenir au sein du club de la capitale, à moins d’un an du terme de son contrat.

Meunier : « Un transfert en janvier, c’est non »

En juin prochain, Thomas Meunier sera un joueur libre de tout contrat. Du moins s’il n’a pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Et s’il n’est pas parti durant le Mercato d’hiver., le latéral droit du club francilien sait qu’une saison difficile l’attend en termes de temps de jeu, alors que Colin Dagba semble parti pour être le titulaire à son poste. Mais le Belge n’a pas changé d’objectif : « J’ai toujours dit que je voulais rester à Paris, a-t-il rappelé à la RTBF. Il me reste un an de contrat et j’espérais, d’ailleurs je l’espère toujours, une prolongation de contrat. Mais la situation devient un peu plus compliquée car je ne suis plus la priorité à ma position mais je reste professionnel ».Compliqué au point de trouver une porte de sortie l’hiver prochain ? Ce n’est visiblement pas dans les plans de l’intéressé : « J’en ai déjà parlé avec le sélectionneur (Roberto Martinez), on est conscients que l’année va être compliquéecar je pense que les clubs qui transfèrent en janvier, ce sont des clubs qui, pour moi, agissent dans la précipitation, a-t-il argumenté. J’ai l’impression que les transferts en janvier ne sont pas des transferts réfléchis mais plutôt une question de nécessité plus que d’envie. Donc pour moi, un transfert en janvier, c’est non, même si je passe les premiers mois sur le banc ». Paris est prévenu, il ne se débarrassera pas si facilement que ça de son latéral. Et qui sait, il n’aura peut-être plus envie de le faire d’ici quelques mois…