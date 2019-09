Coupe du Monde 2022 : Dix tickets pour les éliminatoires en jeu ce mardi en Afrique

L’ancien international camerounais, 38 ans, qui avoue avoir connu des « beaux moments », retient surtout la Coupe d’Afrique 2000 au Ghana et Nigeria qu’il a remporté. « C’était un moment unique pour moi. J’étais le plus jeune et je m’étais battu pour être incontournable. Je sentais que l’on allait gagner. » A lire aussi >> FC Barcelone : le bel hommage de Lionel Messi à Samuel Eto'o Il s'est ensuite rappelé du déclin du Cameroun, en 2004, après deux CANs gagnés : « On avait la possibilité de gagner la Coupe du monde en 2010 en Afrique du Sud. Mais quand vous croyez à quelque chose, les autres n'y croient pas », se désole-t-il tout en reconnaissant une part de responsabilité dans le climat délétère qu’il y avait à l’époque dans l’équipe nationale. En 2019, le Cameroun, tenant du titre, passe à côté de sa CAN en Égypte sous la houlette de Clarence Seedorf. « Le Cameroun doit gagner plus. Le Cameroun, c’est le Brésil de l’Afrique », avance l’ancien joueur du Barça. « J’ai tout fait pour que les relations entre l’État du Cameroun et la Confédération africaine de football s’améliorent. J’ai terminé ma mission en faisant en sorte que le Cameroun ne perde pas sa CAN et qu’elle soit repoussée », a-t-il dit à propos de la CAN 2019 dont l'organisation a été retirée du Cameroun. A lire aussi >> Les premiers mots de Samuel Eto'o après sa retraite !