Coupe du Monde 2022 - Afrique : Le programme du tour préliminaire aller

À la première place, on retrouve sans surprise le Real Madrid. Le géant espagnol l’avait annoncé, il allait modifier son effectif en profondeur cet été et il a tenu parole avec les venues notamment de Hazard, Mendy, Jovic ou encore Militao. L'équipe de Zinédine Zidane a déboursé 307 M€. Elle devance largement le FC Barcelone et ses 255 M€ dépensés. Les Blaugranas ont réussi à faire venir De Jong et Griezmann comme principales recrues mais échoué à rapatrier Neymar. En troisième position, on trouve l'Atlético Madrid qui a sorti 243 M€ de ses caisses, dont la moitié rien que sur la perle portugaise João Félix. Après ce trio, on trouve, un peu loin la Juventus (188 M€), Manchester City (168) et Manchester United (159), trois habitués aux grandes joutes européennes. Plus surprenant, le FC Séville a dépensé 158 M€ et se retrouve 7e de ce classement. Le club espagnol devance l’Inter, pourtant auteur de transactions élevées (Romelu Lukaku, Nicolò Barella) ou encore Arsenal qui a tout de même mis le paquet sur Nicolas Pépé (80 M€), transfert le plus onéreux de son histoire. A lire aussi >> Samuel Eto'o : "Eden Hazard est proche du niveau de Messi" Le classement des équipes les plus dépensières cet été : 1. Real Madrid - 307 M€ 2. Barça - 255 M€ 3. Atéltico de Madrid - 243 M€ 4. Juventus - 188 M€ 5. Manchester city - 168 M€ 6. Manchester United - 159 M€ 7. Séville - 158 M€ 8. Inter - 155 M€ 9. Arsenal - 152 M€ 10. Aston Villa - 148 M€ 11. Bayern Munich - 143 M€ 12. Monaco - 139 M€ 13. Naples - 128 M€ 14. Borussia Dortmund - 127 M€ 15. Everton - 119 M€ 16. Tottenham - 114 M€ 17. Milan - 109 M€ 17. Roma - 109 M€ 19. Leicester - 106 M€ 20. Wolverhampton - 97 M€