Coupe du Monde 2018 : Adil Rami dévoile les images de la soirée "extincteur"

Après une année passée à l’AS Monaco, Islam Slimani pourrait rebondir dans un autre grand club de Ligue 1. Selon le site Foot Mercato, l’attaquant champion d’Afrique serait pisté par l’Olympique de Marseille. Les responsables phocéens seraient séduits par l'idée de pouvoir compter sur un attaquant supplémentaire dans leurs rangs et le joueur de Leicester City présente beaucoup d’atouts intéressants: Il connait déjà le championnat français, il sort d’une saison très séduisante sur le plan personnel (9 buts marqués et 8 passes décisives), et il a aussi l’expérience de son côté (32 ans). Sans oublier le fait que les joueurs algériens sont souvent très bien accueillis par les supporters olympiens. En tant qu’option offensive, il y a bien pire assurément. A lire aussi >> OM : Ajroudi "confiant" pour le rachat L'international centrafricain Geoffrey Kondogbia serait dans le viseur de l'OGC Nice. L’ancien Lensois appartient au FC Valence. Le club Ché, qui est dans une situation financière critique, s’apprête à céder plusieurs valeurs marchandes pour remplir les caisses. Kondogbia en ferait partie. Selon les informations du média espagnol El Desmarque, les décideurs niçois se seraient sérieusement positionnés pour accueillir l'expérimenté milieu de terrain de 27 ans qui connait bien la région pour avoir fait un passage remarqué à l’AS Monaco. L'enfant de Bangui pourrait se laisser séduire par cette piste. Affaire à suivre… A lire aussi >> Covid-19: Geoffrey Kondogbia envoie un message à l'Afrique Très en vue actuellement sous les couleurs de Manchester United, l’attaquant français Anthony Martial commence à susciter l’intérêt d’autres grands clubs européens. À en croire le site italien Calciomercato, le Français serait sur les tablettes de l’Inter Milan. L’actuel second de la Serie A veut un élément offensif de plus au sein de son effectif en vue de la prochaine campagne. Et il aurait donc jeté son dévolu sur l’ancien monégasque. Le prix de Martial est estimé à environ 70M€. Une somme conséquente, mais les dirigeants nerazzurri ont une idée en tête pour ne pas avoir à payer l’intégralité de ce montant. Dans la balance, ils envisagent d’inclure Milan Skriniar, leur solide défenseur central slovaque. Une option qui a de quoi séduire MU, à court de solutions fiables au niveau des arrières centraux. A lire aussi >> Manchester United : Six joueurs sur le départ lors du mercato d'été ? Auteur de deux buts et quatre passes décisives depuis le début de saison avec le Spartak Moscou, le champion du monde allemand 2014 n’a pas réussi à relancer sa carrière après un long passage à vide. La situation de l’ailier gauche de 29 ans a contraint la direction du BVB à passer à l’action. « Le Borussia Dortmund et André Schürrle ont convenu de résilier le contrat qui les unissait et qui courait jusqu’en 2021. Nous souhaitons tout le meilleur pour l’avenir à André », a indiqué le club dans un récent communiqué.Débarqué en début d’année chez les "Rouge et Noir", l’expérimenté défenseur central danois Simon Kjaer s’est engagé ce mercredi en faveur du Milan AC jusqu’en juin 2022. Après seulement quelques rencontres de Serie A, le Danois de 31 ans s’est imposé comme un titulaire incontestable de Stefano Pioli. Son ancien club, le FC Séville, devrait percevoir une indemnité d’environ 3,5 millions d’euros dans ce dossier. A lire aussi >> Mercato: Ibrahimovic flou sur son avenir à Milan