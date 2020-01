Coupe d'Italie : Le Milan passe dans la douleur face au Torino

Retrouvez les réactions de Julien Stéphan et Stéphane Moulin après la qualification de Rennes face à Angers (5-4, a-p) en huitième de finale de la Coupe de France.

Stéphane Moulin (entraîneur d'Angers, propos relayés par L’Équipe) : « Je suis déçu du résultat, déçu de la première mi-temps et enchanté de l'eurêka qu'on a eu. On a su revenir à la mi-temps. On a le mérite, le courage, de ne pas lâcher, d'y croire jusqu'au bout, on revient à 3-3, à 4-4. On a la sensation qu'on peut gagner, et puis il y a ce geste parfait de Gelin qui nous crucifie. C'est un peu dommage parce qu'on sentait qu'on pouvait le faire, et on l'a montré. On a retrouvé notre SCO, entreprenant, audacieux, avec beaucoup d'intensité. Évidemment, tout n'est pas parfait, mais c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Même à 5-4, on a deux balles pour revenir à 5-5. Et ça, moi, j'aime, on n'abandonne jamais, on ne lâche pas, jusqu'au bout. Même si on a perdu, il faut savourer parce que ce match fera date dans l'histoire du club. Ça rappelle de bons souvenirs à certains anciens. On a tout donné mais on a tout donné un peu trop tard. »