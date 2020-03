Coupe d'Italie : Le match Juventus – Milan reporté à cause du coronavirus

Demba Ba : Sa relation en dents de scie avec le Sénégal, l’attaquant donne une explication - https://t.co/mM7hkrw7y1 pic.twitter.com/1BB59al3PB — Ébène Sport (@ebenesport) March 3, 2020

L'attaquant d'Istanbul Basaksehir vient de retrouver sa forme et à 34 ans, il ne compte pas raccrocher les crampons. Qualifié pour les quarts de finale de l’Europa League, l’ancien joueur de Chelsea a révélé ses ambitions dans une interview accordée à. « Bien sûr, lui c’est mon pote. Quand j’ai vu le tirage, je l’ai appelé il n’a pas décroché. Je sais qu’il a peur (éclats de rires). On se croisera, il n’a pas à me fuir », a-t-il indiqué. « Je suis très content pour ce club qui n’a jamais connu ce genre de succès dans son histoire. Si on est là, c’est pour aider Basaksehir à écrire les plus belles pages de son histoire. Ça fait énormément plaisir », a-t-il ajouté. « Vous savez, j’aime le football et j’aime bien représenter mon pays. Aujourd’hui, on connaît tous les choix d’Aliou Cissé et sur quoi il se base. Maintenant, si lui demain, il m’appelle et me dit : «Eh Demba j’ai besoin de toi pour gérer les petits », je discuterais avec lui. Et, vous savez, ma position par rapport à ça », a-t-il conclu. Reste à voir si Aliou Cissé changera d'avis... A lire aussi >> Demba Bâ : « Aliou Cissé n’aime pas les fortes personnalités »