Coupe d’Italie : L’Atalanta Bergame bat la Fiorentina et rejoint la Lazio Rome en finale

Dans un long communiqué publié jeudi soir, Chien Lee - actionnaire et président du conseil de surveillance de l’OGC Nice - et Alex Zheng - actionnaire - ont démenti fermement les rumeurs de vente du club.

« Notre engagement est sur le long terme »

« Nous accorderons des moyens supplémentaires en 2019-20 »



🔴 Communiqué officiel de @NewCityChienLee et Alex Zheng. https://t.co/ToTQx1XQjd

— OGC Nice (@ogcnice) 25 avril 2019

Le climat est tendu entre les actionnaires de l’OGCN Nice et les supporters des Aiglons. Une semaine après le lancement d’une pétition réclamant la vente du club au milliardaire britannique Jim Ratcliffe, la Populaire Sud - principal groupe de supporters du Gym - a à son tour publié un communiqué ce jeudi pour réclamer la vente du club « dans les plus bref délais ». En réponse, Chien Lee (actionnaire et président du conseil de surveillance) et Alex Zheng (actionnaire) ont publié dans la soirée u« Nous n’avons pas pour objectif de vendre l’OGC Nice. Si nous avons effectivement rencontré des investisseurs potentiels, ce fut avec l’assentiment de l’ensemble du conseil, peut-on notamment lire. Il est regrettable que cette noble intention puisse aujourd’hui être détournée de sa finalité et de laisser entendre en petit comité que nous avons deux paroles. Notre position n’a jamais varié et ne variera pas. Notre engagement est sur le long terme ».Et entre louanges du nouvel organigramme et de Patrick Vieira, il est également question de finances : « Un travail de fond a été entrepris par la nouvelle équipe dirigeante. Il commence déjà à porter ses fruits et nous assurera une augmentation conséquente de nos revenus commerciaux. Ils seront intégralement réinjectés dans le club. Nous n’avons d’ailleurs jamais arrêté d’investir dans l’équipe. Au contraire, depuis notre arrivée en juin 2016, nous avons dépensé chaque saison plus d’argent que la précédente dans le recrutement,». Pas sûr que cela suffise à calmer les groupes de supporters…