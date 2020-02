Coupe de Tunisie : JS Kairouan - Club Africain choc des seizièmes

Deux autres rencontres opposeront des clubs de la Ligue 1, à savoir Stade Tunisien-Avenir Sportif de Soliman et Croissant Sportif de Chebba-Union Sportive de Ben Guerdane.Pour le reste, l'Espérance Sportive de Tunis se déplacera à Sbikha (L2), le Club Sportif Sfaxien à Rejiche, la révélation de la saison en L2, alors que l'Etoile Sportive du Sahel recevra le Club Sportif de Korba (L3).Ce tour se jouera les 29 février et 1er mars, les huitièmes les 18 et 19 avril, les quarts les 2 et 3 mai, les demi-finales les 23 et 24 mai, et la finale le 30 mai ou 13 juin.Voici les résultats du tirage des trois prochains tours, effectué dimanche sur le plateau de "Dimanche-Sport" sur Al Watania 1.Match 1: Union Sportive Borj Amri - Kalaâ SportMatch 2: Croissant Sportif de Chebba- Union Sportive de Ben GuerdaneMatch 3: Jeunesse Sportive Kairouanaise- Club AfricainMatch 4: Avenir Sportif de Rejiche- Club Sportif SfaxienMatch 5: Union Sportive Bousalem - El Gaouafel Sportive de GafsaMatch 6: Association Sportive de Agareb- Avenir Sportif de la MarsaMatch 7: Association Sportive de Djerba- Club Sportif de Hammam-LifMatch 8: Etoile Sportive du Sahel-Club Sportif de KorbaMatch 9: Sporting Club de Ben Arous-Club Sportif de Menzel TemimeMatch 10: Maâli Sejnane ou Jeunesse Sportive de Tebourba- Widad HammaMatch 11: Etoile Sportive de Metlaoui-Avenir Sportif de Oued EllilMatch 12: Avenir Sportif de Sbikha- Espérance Sportive de TunisMatch 13: Union Sportive de Tataouine- Association Sportive de l'ArianaMatch 14: Club Athlétique Bizertin- Grombalia SportMatch 15: Zitouna Chammakh- Union Sportive MonastirienneMatch 16: Stade Tunisien- Avenir Sportif de SolimanMatch 17: Vainqueur (ES Metlaoui - AS Oued Ellil) VS Vainqueur (ES Sahel - CS Korba)Match 18: Vainqueur (Zitouna Chammakh - US Monastirienne ) VS Vainqueur (JS Kairouanaise - Club Africain)Match 19: Vainqueur (CA Bizertin - Grombalia Sport) VS Vainqueur (US Tataouine- AS Ariana)Match 20: Vainqueur (US Borj Amri - Kalaâ Sport) VS Vainqueur (Maâli Sejnane ou JS Tebourba-Wided Hamma)Match 21: Vainqueur (AS Rejiche - CS Sfaxien) VS Vainqueur (AS Djerba Vs CS Hammam-Lif)Match 22: Vainqueur (US Bousalem Vs EGS Gafsa) VS Vainqueur (Stade Tunisien Vs AS Soliman)Match 23: Vainqueur (AS Agareb - AS Marsa) VS Vainqueur (AS Sbikha- ES Tunis)Match 24: Vainqueur (CS Chebba - US Ben Guerdane) VS Vainqueur (SC Ben Arous - CS Menzel Temime)Match 1: Vainqueur {Vainqueur (Union Boussalem - EGS Gafsa) VS Vainqueur (Stade Tunisien- AS Soliman)} Vs Vainqueur {Vainqueur (Zitouna Chammakh - Union Sportive Monastirienne ) VS Vainqueur (JS Kairouanaise - Club Africain)}Match 2: Vainqueur {Vainqueur (CA Bizertin - Grombalia Sport) VS Vainqueur (US Tataouine - AS Ariana)} Vs Vainqueur {Vainqueur (CS Chebba - US Ben Guerdane) VS Vainqueur (SC Ben Arous-CS Menzel Temime)}Match 3: Vainqueur {Vainqueur (ES Métlaoui - AS Oued Ellil) VS Vainqueur (ES Sahel - CS Korba)} Vs Vainqueur {Vainqueur (AS Rejiche - CS Sfaxien) VS Vainqueur (AS Djerba- CS Hammam-Lif)}Match 4: Vainqueur {Vainqueur (US Borj Amri - Kalaa Sport) VS Vainqueur (Maâli Sejnane ou JS Tebourba - Wided Hamma)} - Vainqueur {Vainqueur (AS Agareb - AS Marsa) VS Vainqueur (AS Sbikha - ES Tunis)}