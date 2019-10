Coupe de la Ligue : Villas-Boas veut maintenant se focaliser sur Monaco

Deux jours après la claque reçue à Paris (4-0), Andre Villas-Boas était en conférence de presse ce mardi à la veille du match de Coupe de la Ligue de l’OM à Monaco.

Villas-Boas veut « travailler » le 4-4-2

Monaco, Lille et Lyon : série cruciale pour l’OM

On l’avait quitté « fier » de la deuxième mi-temps de son équipe, dimanche soir au Parc des Princes malgré la lourde défaite (4-0), mais aussi un peu agacé par les questions sur la supériorité du PSG. Deux jours après ce revers dans la capitale, Andre Villas-Boas est revenu face aux médias à la veille du match de Coupe de la Ligue qui attend l’OM à Monaco mercredi soir (21h05).et il faut se focaliser sur le match de Monaco », a prévenu d’emblée le coach portugais.L’ancien entraîneur de Chelsea et de Porto, en plus d’être interrogé sur les possibles changements qu’il effectuera au stade Louis-II, a évoqué des aspects tactiques. Comme le passage en 4-4-2 en deuxième période dimanche contre le PSG.C'est une option à travailler, a reconnu AVB, bluffé par un joueur en particulier.Il était critiqué par tout le monde et il est entré dans un match au Parc des Princes, à 0-4, c’est bien pour lui et il le mérite », a déclaré le successeur de Rudi Garcia, qui avait envoyé son arrière gauche sur le banc ces dernières semaines.A Monaco, l’OM va lancer une série de matchs compliqués sur le papier, puisqu’il faudra ensuite se frotter à Lille et à Lyon.Contre Monaco, le club phocéen s’était imposé en début de saison dans une rencontre un peu folle (3-4). Mais depuis, l’ASM a pas mal changé. « Monaco joue maintenant en 3-5-2. Ils ont trouvé une forte association avec Ben Yedder et Slimani. Ils sont à un point de nous, ils sont dans une bonne dynamique, nous non », juge AVB. Mais ce mercredi, le duo Ben Yedder - Slimani ne devrait pas être là.