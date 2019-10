Coupe de la Ligue : Quel onze pour Marseille mercredi soir ?

Face à Monaco mercredi en Coupe de la Ligue, l'Olympique de Marseille ne devrait pas trop faire tourner son effectif.

Ce mardi en conférence de presse, Andre Villas-Boas, sans entrer dans les détails, a dessiné les contours du onze de l’Olympique de Marseille mercredi soir à Monaco (21h05). Pour ce 16eme de finale de Coupe de la Ligue, le club phocéen devrait se présenter avec un visage assez classique, puisqu’, a assuré le coach portugais. Quelques certitudes sont déjà là : Steve Mandanda sera titulaire dans le but olympien, et Dario Benedetto, suspendu, n’occupera pas la pointe de l’attaque. Pour le remplacer, le jeune Marley Aké pourrait-il être choisi ? « Il a une petite chance », a reconnu Villas-Boas, qui a trouvé son entrée en jeu à Paris « très bonne » dimanche. Parmi les autres postes, on peut s’attendre à un retour de Jordan Amavi sur le flanc gauche de la défense, maisL’Espagnol a encore « un peu de douleurs par rapport à l’enchaînement des entraînements » et n’a d’ailleurs pas pris part à la séance de ce mardi.