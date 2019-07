Coupe de la Ligue : Nouveau changement de stade pour la prochaine finale

Après Moussa Diaby (Leverkusen) et Timothy Weah (Lille), le Paris Saint-Germain vend un autre de ses jeunes joueurs. Ce jeudi,Le milieu de terrain de 21 ans a paraphé un contrat de cinq ans en faveur du club allemand. « J’ai vraiment hâte de porter le maillot de Leipzig. J’ai beaucoup entendu parler du club et je suis convaincu que la façon de jouer ici va très bien me convenir », a réagi le joueur sur le site du RBL.par nos confrères de L’Equipe. Après plusieurs saisons dans le groupe professionnel, Nkunku n’arrivait pas à s’imposer. Ce départ devrait permettre au club de la Capitale de remplir un peu plus les caisses pour rentrer dans les clous du fair-play financier.