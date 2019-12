Coupe de la Ligue : Lyon se fait un peu de bien

📊 | Le Real Madrid a effectué 12 tirs durant la première mi-temps face au Barça. Il s'agit du meilleur registre du club TCC (depuis 2003/2004) dans une première période de Clásico disputée au Camp Nou. [@OptaJose] pic.twitter.com/EsIVVKdaoG — ⚪️ Passion Madrid France ⚪️ (@PassionMadridFR) 18 décembre 2019

[🎞️VIDEO] 🇪🇸 #ElClasico 💥Grosse semelle + tirage de maillot sur Varane 👉 Deux penaltys oubliés pour le Real Madrid ! 😵https://t.co/h4PekqW8W2 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 décembre 2019

Barça et le Real se quittent dos à dos au terme d'un Clasico sans but marqué et globalement décevant... Une première depuis 2002.❌#ElClasico pic.twitter.com/EFs7VAGFt0 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) 18 décembre 2019

Le Barça et le Real se quittent dos à dos, les deux équipes sont à égalité en tête de la Liga. Le match > https://t.co/U3jttD9U35 Le classement > https://t.co/bxOnBgrIwe #ElClasico pic.twitter.com/CmWGnfBKTn — L'ÉQUIPE (@lequipe) 18 décembre 2019

🇪🇸 #ElClasico 🗨️ Sergio Ramos : "On a vu un Real Madrid avec énormément de personnalité dans un match compliqué. Nous partons d'ici la tête haute" pic.twitter.com/Lq9knXXS47 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) 18 décembre 2019

très attendue et comptant pour la 10e journée de Liga. En jeu, la suprématie espagnole, remise en jeu chaque année depuis plusieurs décennies entre deux formations aux identités antagoniques, mais aussi la suprématie au classement, bien plus triviale, entre deux rivaux possédant le même nombre de points au coup de sifflet initial. Très perturbant pour l’adversaire à l’époque où il foulait encore les pelouses de Liga, Zinedine Zidane l’est toujours autant sur un banc. Alors que la presse espagnole faisait ses choux gras des soucis de l’entraîneur français avec Gareth Bale, voilà que l’ailier gallois était bombardé titulaire en attaque. Isco aussi démarrait pour compléter le trio offensif avec l’inoxydable Benzema, même si l’Andalou a joué en léger retrait par rapport à ses compères du front offensif.Et la mayonnaise a vite pris pour les Madrilènes, avec un Fede Valverde omniprésent, un Casemiro solide au milieu et un Benzema hyperactif., pas habitués à être ainsi bougés devant leur public. Au quart d’heure de jeu, Gerard Piqué venait épauler Ter Stegen et sauvait sur sa ligne de la tête une tentative du crâne de Casemiro. À la demi-heure de jeu et de l’autre côté du pré, Courtois sortait pour détourner un centre tendu venu de la gauche signé Jordi Alba. Messi reprenait sans contrôle du gauche et Ramos sauvait sur sa ligne. Un sauvetage par camp, mais pas de but, avec un Real plus à plaindre au vu des 12 frappes tentées par les merengue en première période.Le second acte ressemblait beaucoup au premier d’un point de vue ludique,, mais sa réalisation a été annulée pour cause de hors-jeu. Le match baissait alors un peu en intensité et le Barça commençait à sortir, mais ne parvenait pas à inquiéter Courtois. Le Clasico s’achève donc sans vainqueur, avec un Real Madrid qui méritait bien mieux.