Coupe de la Ligue : Les Girondins rallient les 8emes

Dans un match fermé, Bordeaux a assuré l'essentiel en dominant Dijon (2-0). Les Girondins sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue.

Tavares rate la balle d’égalisation

Trois fois vainqueur de l’épreuve et demi-finaliste la saison dernière, Bordeaux aime la Coupe de la Ligue. Les Girondins, avec un onze peu remanié, se sont donc attachés à faire durer le plaisir en se qualifiant mardi soir pour les 8emes de finale.Devant une faible assemblée au Matmut-Atlantique, les hommes de Paulo Sousa ont démarré très fort, avec une première frappe de Hwang détournée par Runarsson (4eme). Dans la foulée, Maja a ouvert le score. L’ancien attaquant de Sunderland a dominé Alphonse dans la surface pour reprendre de la tête le centre de Kalu (8eme). Sauf qu’après ce but, il ne s’est presque plus rien passé. Bordeaux et Dijon se sont observés et ont eu un déchet technique trop important.Quant au rythme, il s’est ralenti pour ne pas dire autre chose. Il y a bien eu une tête de Benito sur le poteau avant la pause (35eme), mais rien de plus. En deuxième période, les deux équipes sont revenues avec toujours aussi peu d’intentions dans le jeu. Le DFCO, mené, s’est créé de timides occasions. Poussin a dû réaliser une jolie claquette pour repousser le tir soudain de Ndong (58eme) et, surtout,Pour finir sur une note plus positive, De Préville a régalé le public en faisant le break sur un coup-franc puissant dans le temps additionnel (92eme). Dijon devra évidemment montrer un tout autre visage contre le PSG vendredi en Ligue 1 (20h45). Les Girondins, eux, rejoignent Paris, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Rennes, Strasbourg et Nîmes au prochain tour.