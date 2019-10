Coupe de la Ligue : Les compos probables de Monaco - Marseille

LENGLET SE DISTINGUE

[#LaLiga🇪🇸] BARCELONE 5-1 VALLADOLID ⏱ FIN DU MATCH ! ⚽ Lenglet ⚽ Kiko ⚽ Vidal ⚽ Messi ⚽ Messi ⚽ Suarez Le FC Barcelone s'impose largement face à Valladolid.#FCBVAL pic.twitter.com/anHDXEjj95 — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) 29 octobre 2019

⏱ TERMINÉ ! FC BARCELONE 5-1 VALLADOLID Le Barça s'impose facilement et reprend la tête de la Liga. pic.twitter.com/IWfjfdiMRj — Actu Foot (@ActuFoot_) 29 octobre 2019

Masterclass de Lionel Messi ce soir. ⚽ 2 buts 🎯 2 passes décisives pic.twitter.com/VyiJRHyH5e — Actu Foot (@ActuFoot_) 29 octobre 2019

50 - Face à Valladolid, Lionel Messi vient d'inscrire le 50e coup franc direct de sa carrière professionnelle (44 avec Barcelone, 6 avec l'Argentine). Génie. pic.twitter.com/8TcqREdy8x — OptaJean (@OptaJean) 29 octobre 2019

Après le report du Clasico le week-end dernier, le FC Barcelone se présentait pratiquement avec son équipe type pour ce match en semaine face à Valladolid. Seule exception, et pas des moindres, Ansu Fati était préféré à Antoine Griezmann , remplaçant au coup d’envoi. Si le jeune Espagnol n’a pas forcément marqué des points en fournissant une prestation brouillonne, ses coéquipiers de l’attaque étaient eux dans un bon soir. Et comme souvent, c’est Lionel Messi qui a illuminé la rencontre de son talent.Il a d’abord adressé une superbe passe lobée pour permettre à Arturo Vidal de redonner l’avantage aux siens (2-1, 29eme), avant d’inscrire un coup franc direct de 25 mètres qui ne doit rien à personne (3-1, 34eme).La Pulga a poursuivi son récital en seconde période d’une frappe croisée sèche après un contrôle parfait de la cuisse pour s’emmener le ballon (4-1, 75eme). Sa soirée s’est terminée par une nouvelle offrande, pour Luis Suarez cette fois, qui ne s’est pas fait prier pour conclure (5-1, 77eme).Seule ombre au tableau pour le Barça dans cette soirée, l’égalisation de Valladolid signée Kiko avec beaucoup d’opportunisme suite à un coup franc excentré (1-1, 15eme). Ce joli succès permet aux Catalans de reprendre la tête de la Liga avec deux points d’avance et un match en moins sur Grenade et l’Atlético Madrid, tenu en échec un peu plus tôt dans la journée sur la pelouse d’Alavés (1-1).>>> Revivez FC Barcelone – Valladolid FC Barcelone : Lenglet (2eme), A. Vidal (29eme), L. Messi (34eme et 75eme), L. Suárez (77eme) Real Valladolid : Kiko Olivas (15eme)Real Valladolid : Joaquín Fernández (45eme), Sergi Guardiola (68eme), Míchel (79eme)FC Barcelone : Entrants : Rakitić (60eme), Griezmann (63eme), Sergi Roberto (78eme) Sortants : de Jong (60eme), Ansu Fati (63eme), Jordi Alba (78eme) Real Valladolid : Entrants : S. Karim (32eme), Pablo Hervías (53eme), Ünal (66eme) Sortants : Nacho Martínez (32eme), Tuhami (53eme), Óscar Plano (66eme)