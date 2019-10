Coupe de la Ligue : Les compos de Monaco - Marseille

Le Mans a créé la première surprise des 16emes de finale de Coupe de la Ligue en éliminant Nice ce mercredi soir (3-2).

Nice n’a plus gagné depuis plus d’un mois

On dit souvent qu’il ne fallait pas arriver en retard au stade dès qu’un but est marqué dans les premières secondes d’un match. Mais précisément, pour Le Mans - Nice, il ne fallait vraiment pas arriver en retard. Carles uns après les autres, puis… plus rien. Dès sa première offensive, le club sarthois a ouvert le score de façon inattendue. Clementia, le gardien niçois ce mercredi, s’est complètement troué sur une frappe anodine de Crehin (1ere). Aux fraises, la défense du Gym a craqué une deuxième fois sur une tête de Lemonnier (13eme). Les hommes de Patrick Vieira ont cru se relancer avec un penalty transformé par Cyprien (15eme), mais sur l’action suivante, Kanté s’est joué d’une défense adverse complètement apathique pour ensuite tromper Clementia de près (16eme).Quatre buts en un quart d’heure, le bilan était déjà assez exceptionnel. Surtout en comparaison des deux premières affiches de ces 16emes de finale, qui avaient vu Bordeaux et Nîmes se qualifier mardi. Mais avant d’atteindre la 20eme minute, Nice a de nouveau fait trembler les filets. Cette fois, c’est Lees-Melou qui a trompé le gardien du Mans avec pas mal de réussite, sa frappe de 25 mètres étant déviée par Lemonnier (18eme). Mal en point en Ligue 2 et relégable depuis le début de la saison, le promu manceau a ensuite tenu bon et a même été surprenant. Car en deuxième période, c’est encore lui qui s’est créé les occasions les plus dangereuses, avec notamment une frappe de Crehin juste à côté, ou un tir de Fofana dans les jambes de Clementia., au contraire de Nice, qui a connu la défaite à cinq reprises sur ses six dernières rencontres. Sale période.