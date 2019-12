Coupe de la Ligue : Le tirage des quarts

Le Real n'a pas gagné à Barcelone lors du Clasico mercredi soir (0-0), mais Zinedine Zidane a remporté haut la main la bataille tactique face à son homologue catalan Ernesto Valverde.



5 - Zinédine Zidane est resté invaincu lors de ses 5 premiers déplacements tcc au Camp Nou avec le Real Madrid (2 succès, 3 nuls), un record pour un entraîneur du Real Madrid dans l'histoire du Clasico. Visionnaire. pic.twitter.com/nCXYrlJfLH

— OptaJean (@OptaJean) December 18, 2019



Le Real Madrid a disputé ce soir son dernier match avec le patch de champion du monde, soit une série de 176 matches consécutifs.

Jamais une équipe ne l'aura conservé aussi longtemps. pic.twitter.com/ez5DPRe35v



— Actu Foot (@ActuFoot_) December 18, 2019

On dit que les grands joueurs ne font pas de grands entraîneurs. Un de ces commandements inscrits à l'encre indélébile dans le grand livre du football,. Zinedine Zidane en fera peut-être un jour partie. Accusé d'être pragmatique dans un pays où le football est élevé au rang de dogme, Zizou s'est constitué un agrégat de compétences issu de son héritage d'ancien adjoint d'Ancelotti, lui qui a évolué sous les ordres d'Aimé Jacquet de Marcelo Lippi en tant que joueur. L'efficacité, la gagne, jouer sur ses points forts et les déficiences de l'adversaire.Zidane a su identifier les points faibles du Barça de Valverde, en le privant d'emblée de ballon et accessoirement d'oxygène. Un pressing à la gorge asphyxiant, avec un Isco axial en premier point de pressing pour gêner la relance initiale et subtil à la conservation une fois le cuir récupéré. Le deuxième rideau comportait un Casemiro omniprésent en essuie-glace, comme à son habitude, et un Valverde (préféré à Modric), précieux dans la récupération sans le ballon et présent aux abords de la surface adverse en phase offensive avec plusieurs frappes cadrées à son actif. Au final, le Real a joué à la barcelonaise au Camp Nou, aussi bien dans le pressing très haut, les relances courtes et soignées et les touches de balle réduites.Surtout avec un Barça aussi dénué de personnalité et faisant preuve d'une innocuité offensive prégnante.La tentation est grande d'attribuer le mérite de cette prestation aboutie du Real à Zidane et à lui seul. Mais il faut mettre en surbrillance les errements du Barça et de son entraîneur. Résolument tributaire des inspirations éparses de ses brillantes individualités, Ernesto Valverde n'a jamais su trouver la parade au système mis en place par Zizou.. L'entrée en jeu d'Arturo Vidal en seconde période a permis au club catalan de mieux sortir en évitant de se faire aspirer par l'entonnoir madrilène, mais Barcelone a été globalement catastrophique dans la relance et la construction. Trop axial, trop direct, manquant d'imagination et de subtilité, ce Barça ressemble à son entraîneur comme le Real de ce mercredi soir évoquait le Zizou joueur. Parfois même trop joueur. En tout cas pas assez tueur pour acquérir ses lettres de noblesse. Et après les lettres, les chiffres. Barcelone restait sur 34 matches avec au moins un but marqué et le Real de Zizou a mis fin à cette série, mettant un petit coup psychologique à son homologue installé sur un banc catalan de moins en moins confortable, mais pas encore transformé en siège éjectable. Et ça, en plissant les yeux, ça ressemble presque à une victoire.