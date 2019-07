Coupe de la Ligue : Le tirage au sort du premier tour

J'aime beaucoup les challenges d'intelligence. Depuis mon enfance je jouais aux jeux vidéos et je rêvais qu'un jour, je participe dans des compétitions internationales et je gagne la première place. Aujourd'hui, il est temps de commencer ma carrière professionnelle en tant que "Esportif".La manette reflète nos pensées. Je pense, j'appuie sur les boutons et je vois mes actions sur écran. C'est vraiment génial d'avoir un équipement qui nous transporte du monde réel au monde virtuel, qui traduit nos simples appuis en actions et qui permet alors de savoir qui est le meilleur ni suite à un combat physique ni suite à une course mais suite à quelques minutes de combats mentales, techniques et tactiques.Avant les parties, je pense toujours aux années passées devant un écran et je me dis: the pitch is mine, show them what you've got.Je joue souvent avec Juventus puisqu'il y en a Cristiano Ronaldo qui est selon moi le meilleur attaquant en pes19. Parfois je joue avec le FC Barcelone à cause de Messi, the GOAT.Je ferai mon mieux pour atteindre les demi-finales.