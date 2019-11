Coupe de la Ligue (8emes de finale) : Un choc Monaco - Lille, Le Mans hérite du PSG

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue a eu lieu mardi soir. Le choc opposera Monaco à Lille tandis que Le Mans recevra le Paris Saint-Germain. Lyon a écopé de Toulouse et Saint-Etienne de Nîmes.



Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue

Les affiches de cette dernière édition de la Coupe de la Ligue (avant la prochaine ?) sont connues. Les clubs qualifiés en Coupes d'Europe à l'issue de la saison dernière (le PSG, Lille, Lyon, Saint-Etienne, Rennes et Strasbourg) entraient en lice lors du tirage au sort effectué mardi soir. Avec une petite nouveauté : les quatre premiers du dernier exercice (PSG, Lille, Lyon et Saint-Etienne) étaient têtes de série et ne pouvaient pas s'affronter en huitièmes. La possibilité de voir un choc avant le tour suivant était donc plus maigre, mais il y en aura bien un : l'AS Monaco recevra le LOSC., Le Mans a hérité du plus gros poisson possible, le Paris Saint-Germain, qu'il accueillera pour ce qui s'annonce d'ores et déjà comme une belle fête.En ce qui concerne les autres "gros", l'Olympique Lyonnais recevra Toulouse alors que Saint-Etienne se déplacera à Nîmes. On notera également les déplacements de Bordeaux Brest et de Rennes à Amiens, tandis que Reims accueillera Montpellier. Tenant du titre, Strasbourg devra se rendre à la Beaujoire pour y affronter Nantes., soit une semaine après la fin des phases de poules de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa, pour les concernés.Lyon - ToulouseReims - MontpellierLe Mans - PSGAmiens - RennesMonaco - LilleNantes - StrasbourgNîmes - Saint-EtienneBrest - Bordeaux